Husa na provázku chystá připomínku Havlova jubilea v tramvaji i divadle

Pod taktovkou Divadla Husa na provázku si Brno 5. října připomene nedožité 90. narozeniny Václava Havla, dramatika a prvního československého prezidenta po pádu komunistického režimu. Městem bude jezdit havlovská tramvaj s postavami z jeho her, v divadle budou herci číst eseje, večer se tam rozsvítí srdce ze svíček. Program dnes ČTK poskytla mluvčí divadla Kateřina Theissigová.
"Brněnský Provázek patřil k těm nemnoha divadlům, které měly odvahu s Václavem Havlem spolupracovat ještě v dobách, kdy byl jako autor zakázán. Tradice uvádění jeho textů u nás pokračovala i po revoluci – stejně jako přátelské vazby, jež ho se zdejšími tvůrci a tvůrkyněmi až do konce života pojily," uvedl umělecký šéf Martin Sládeček.
"Zároveň jsem přesvědčený, že Havlův myšlenkový odkaz přežije pouze do té míry, do jaké budeme ochotní a schopní k rozhovoru s ním přizvat další generace," doplnil Sládeček. Divadlo proto oslovilo mladého režiséra Martina Modrého a dramaturgyni Veronikou Onheiserovou, aby v Huse na provázku připravili autorskou inscenaci Dálkový výslech na základě knižního rozhovoru, který Havel vedl s novinářem Karlem Hvížďalou. Premiéra bude 18. prosince.
Modrý s Onheiserovou také vytvořili koncept celodenní akce k Havlovu výročí. "V den nedožitých devadesátin Václava Havla chceme jezdit po Brně, připomínat, vzpomínat a hlavně živě diskutovat. V čase od 10:00 do 17:00 bude z Malinovského náměstí každou hodinu vyjíždět a obkružovat historické centrum speciální havlovská tramvaj, v níž se budou moci cestující setkat s úryvky a postavami z Havlových her," uvedla Onheiserová.
Od 15:00 budou herci a herečky v divadle číst Havlovy eseje. Zároveň se veřejnosti mimořádně otevře archiv Centra experimentálního divadla, který opečovává cenné materiály dokumentující nejen vztah Havla k Huse na provázku. V 18:00 začne ve velkém sále debata Havel, svoboda a slova.
"Velkolepým vyústěním celého dne, na které zvu všechny, kdo spolu s námi mají potřebu poctít památku Václava Havla, bude ve 20:00 společné vytvoření, rozsvícení a rozeznění havlovského srdce na provázkovském dvoře. Zapojit se skrze svíčku, kterou na místě dostane, může každý," uvedl Modrý.