Husa na provázku láká v nové sezoně na komunitní vaření v italském duchu

Divadlo Husa na provázku láká v nové sezoně publikum nejen na své inscenace, ale také na společné vaření v italském duchu. Divadelně-kulinářskou show připravují pod názvem Amore mio, Brno! herci Goran Maiello a Matouš Benda, nejmladší členové souboru. Poprvé diváky přivítají 12. září na dvoře divadla, od října se pak komunitní vaření přesune do komornějšího prostoru zkušebny.
"Nápad udělat na Provázku kuchařskou show vznikl z mé touhy přenést kus Itálie do Brna, které je pro mě takovým druhým domovem. Chtěl jsem tyto dva světy propojit u jednoho stolu," řekl Maiello, který má české, italské a balkánské kořeny.
Italské stolování je podle něj každodenním obřadem se scénickými rysy. "Ten, kdo vaří, je tak trochu v centru dění a je jen na něm, jak se té hlavní role zhostí. Pak se jí, povídá, hodnotí, směje. Přijde mi krásné, že něco tak elementárního dělá společně celá rodina každý den. A právě toto obyčejné sdílení jídla dokáže lidi neuvěřitelně spojovat," doplnil nový divadelní šéfkuchař.
Jako sous-chef, zástupce šéfkuchaře, bude pomáhat Benda. "Goran mě nemusel dlouho přesvědčovat, abych do téhle gastronomické jízdy naskočil společně s ním. Je to zároveň velká výzva, ale těším se – hravost a improvizace musí být přítomny na 100 procent," řekl Benda.
"Goran s Matoušem jsou výborní baviči a improvizátoři, takže o zábavu bude, věřím, postaráno. S Neapolitáncem a Třebíčákem v kuchyni to bude především vášeň – a občas i peklo – na talíři," uvedla dramaturgyně Veronika Onheiserová.
Vstup na první uvedení pod širým nebem je volný, kapacita není omezená. Místo u stolu na 17. října a další termíny je nutné rezervovat předem na webu divadla.