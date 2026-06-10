Husa na provázku pátrá po zdrojích síly, která pomáhá překonat nejtěžší chvíle

Po zdrojích síly, která lidem pomáhá překonat nejtěžší chvíle, pátrá brněnská Husa na provázku v nové inscenaci Everybody Hurts. Vychází ze skutečných příběhů sesbíraných v celorepublikové anketě, která trvala skoro rok. Inscenace se tak zároveň stala sondou do psychického zdraví lidí v Česku. "Nakonec by mohla být oslavou síly sdílení - že na to nejsme a nemusíme být sami," řekla dnes novinářům dramaturgyně Veronika Onheiserová.
Divadlo v anketě nasbíralo anonymní i podepsané příběhy od lidí různých generací. Týkaly se nejrůznějších životních pádů a náročných situací, třeba nemocí, vztahových problémů, ztráty blízkého člověka, potratu nebo myšlenek na sebevraždu. Se svými zlomovými momenty se svěřily i známé osobnosti, třeba herečka Simona Stašová nebo lezec Adam Ondra.
Když se příběhy začaly scházet, divadelníky to na chvíli téměř paralyzovalo. "Nedokázali jsme si na začátku ani představit, jaké tragédie se lidem mohou stát. Ale co nám dalo sílu, byla právě síla těch lidí se s tím vyrovnávat," doplnila Onheiserová.
Respondenti se více soustředili na popis těžkých situací a utrpení, ovšem na otázku, co jim pomohlo, často odpovídali jednoslovně - rodina, čas, terapie či bůh, doplnil umělecký šéf Husy na provázku Martin Sládeček. Objevily se však i drobnější a konkrétnější "rady" - třeba snídat slanou polévku nebo třídit lego podle barev.
Inspirací pro vznik představení Everybody Hurts byla také stejnojmenná píseň kapely R.E.M. a tisíce komentářů pod jejím videoklipem na YouTube. Lidé tam opakovaně píšou, že jim skladba pomohla v těžkých momentech, nebo jim dokonce zachránila život.
Divadlo na webu upozorňuje publikum, že inscenace je založena na skutečných událostech a zpracovává náročná témata. Představení v režii Jana Mikuláška zasazené před zrcadlovou stěnu však podle tvůrců nemá vyznívat tragicky a nechává publikum i vydechnout.
Završuje sezonu věnovanou strachu a naznačuje cestu ze tmy ke světlu. Úterní generálku zhlédli lidé, kteří přispěli svými příběhy. Při odchodu z divadla je na obloze čekala duha. Po dnešní premiéře je v této sezoně na programu už jen jedna repríza, a to v pátek.