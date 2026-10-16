Husa na provázku přetavila příběh Pelicotové v mrazivý hororový muzikál

Brněnské divadlo Husa na provázku přetavilo příběh znásilňované Francouzky Gis?le Pelicotové v mrazivý hororový muzikál. Představení La vie en rose v režii Elišky Balog poprvé uvede 30. října. Pomocí výtvarné a pohybové stylizace i muzikálové hudební složky chtějí divadelníci zprostředkovat publiku jinak nepřenositelnou zkušenost obrovské osobní tragédie a zviditelnit téma násilí na ženách. Premiéra je vyprodaná, uvedla mluvčí souboru Kateřina Theissigová.
Pelicotovou manžel omamoval léky, poté ji bezvědomou znásilňoval a totéž umožňoval dalším mužům. Skončili před soudem. Pelicotová svůj osud, odhodlání a cestu za spravedlností zachytila v knize Óda na život.
Síla Pelicotové podle režisérky spočívá v tom, že dokázala velkou tragédii proměnit v ještě větší osobní vítězství. "Celý případ je jakoby mimo naši běžnou realitu – udělal velký kráter do současné podoby světa a cokoliv, co s ním souvisí, je mrazivé. Publikum tak zažije tísnivou, ospalou, pomalou atmosféru hororu s prvky muzikálu," popsala Balog.
Scéně, kterou navrhl Marek Cpin, dominuje obří jevištní objekt potažený obrazem idylické domácnosti. Záměrně komplikuje hercům a herečkám pohyb, čímž zrcadlí ztrátu životní stability. Tísnivou atmosféru inscenace ještě umocňuje světelný design.
Náročnost tématu si vyžádala početné herecké obsazení a stylizované herectví využívající masky. Gis?le ztvární tři herečky – Markéta Matulová, Růžena Dvořáková a nová posila souboru Sofia Chalányová. Roli hlavního viníka, Dominiqua Pelicota, přijal Dušan Hřebíček. V inscenaci se však objeví téměř celý provázkovský soubor.
Součástí podívané budou živé pěvecké výstupy, které staví české hity do nového světla. "Žánr muzikálu může být pro mnohé ve spojitosti s takto syrovou kauzou překvapivý. Výběr českých populárních písní však vtahuje děj do tuzemského kontextu a otevírá téma samozřejmosti, s níž různé formy násilí a manipulace ve vztahu k ženám pronikají i do popkultury," uvedla dramaturgyně Veronika Onheiserová.
"V naší kultuře je toto problematické chování zakořeněno mnohem hlouběji, než si myslíme. Setkáváme se s ním už od dětství, jak o tom svědčí i některé pohádky – například ta o Šípkové Růžence, která se do inscenace rovněž promítne," doplnila Onheiserová.