Hustopeče budou mít nového starostu, Richarda Homolu z Nezávislých

Novým starostou Hustopečí na Břeclavsku bude Richard Homola za Nezávislé. Sdružení ve volbách zvítězilo s téměř 40 procenty hlasů a deseti zastupitelskými mandáty z 21. Koalici vytvoří Nezávislí a ODS s podporou nezávislých kandidátů, která získala tři zastupitelská křesla. Město o tom informovalo na webových stránkách, Nezávislí na facebookovém profilu.
"Výsledkem povolebních jednání je vznik koalice tvořené Nezávislými a ODS s podporou nezávislých kandidátů. Tato koalice má důvěru nadpoloviční většiny voličů, když ve volbách získala více jak 55 procent hlasů a bude v zastupitelstvu disponovat 13 mandáty z 21 možných. Místo v radě města bylo nabídnuto Lidovcům i uskupení Společně pro Hustopeče, kteří nabídku nepřijali," uvedli Nezávislí.
Uvolněným místostarostou bude Roman Záruba za Nezávislé, neuvolněnou místostarostkou bude Hana Pregrtová z kandidátky ODS s podporou nezávislých kandidátů. Nezávislí budou mít i další tři místa v sedmičlenné radě, ODS jedno.
Zástupci koaličních stran se dohodli, že Hustopeče nebudou nadále mít dva uvolněné místostarosty. "Dlouhodobě jsme zastávali názor, že město nepotřebuje dva uvolněné místostarosty. V nové koalici proto bude jeden místostarosta neuvolněný, což městu ušetří více jak dva milionu korun za celé volební období," uvedlo sdružení.
V zastupitelstvu dále usednou tři zástupci hnutí Zdravé Hustopeče, po dvou mandátech získaly Nestranné Hustopeče a KDU-ČSL. Jedno křeslo obsadí zástupce Společně pro Hustopeče (SOCDEM).
Vedení šestitisícového města se mění po třech volebních obdobích, kdy v jeho čele stála starostka Hana Potměšilová (Nestranné Hustopeče). Na kandidátce byla až na třetím místě, přesto díky preferenčním hlasům zastupitelský mandát získala.
V končícím volebním období vedla Hustopeče koalice Sdružení nestraníků (dnes Nestranné Hustopeče) spolu s hnutím Zdravé Hustopeče, KDU-ČSL a ČSSD.