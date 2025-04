Zastupitelé body k projednání nepřijali, na což přihlížející reagovali pískáním, odchodem i nadávkami.

Necelou hodinu před tím se asi stovka z nich sešla na zdejším Dukelském náměstí, aby vyjádřila nesouhlas se současným vedením školy. V něm od loňského léta stojí Jiří Horák, který se podle části zaměstnanců i rodičů chová neprofesionálně a školu rozvrací. „Měly jsme to na škole moc rády a nelíbí se nám, jak se pan ředitel chová k učitelům. Předchozí ředitelé byli moc fajn, ale teď se to tam hodně změnilo,“ vysvětlují dvě bývalé studentky, které si přály zůstat v anonymitě, proč se rozhodly demonstrace zúčastnit.

Podle učitelů je ředitel hrubý, dělá zmatečná rozhodnutí a neplní své povinnosti, což v únoru vyústilo v odvolání dvou zástupkyň. „Když ho na jeho nevhodné chování upozornily, rozčiloval se. Jakmile mu vypršela v únoru zkušební doba, nabídl jim, ať přejdou na 0,3 úvazku nebo navrhl dohodu o ukončení pracovního poměru. Zástupkyně tedy ze školy odešly a nám bylo sděleno, že byly neloajální a házely mu klacky pod nohy,“ popisují kantoři z druhého stupně, proč jsou s ředitelem nespokojeni. Také oni si přáli zůstat v anonymitě.

V návaznosti na to podalo deset zaměstnanců výpověď a 35 sepsalo stížnost s tím, že pokud Horák sám nerezignuje, požadují, aby ho radnice odvolala. Ve funkci ale zůstává nadále. Redakce iDNES.cz se pokoušela s ředitelem školy telefonicky spojit, ale neúspěšně.

„Ačkoliv tu byly sliby na zlepšení situace, nic se za ty dva měsíce nezměnilo. Nejvíce nás mrzí ignorace radnice, která je zřizovatelem školy a s problémem nic nedělá,“ vysvětluje organizátorka demonstrace a členka unie rodičů Martina Janglová.

Místostarosta Josef Horák (KDU-ČSL), kterého podle jeho slov nepojí s ředitelem příbuzenský vztah, ale upozorňuje, že odvolání ředitele z funkce není v kompetenci vedení města. „Ačkoliv je škola příspěvkovou organizací města, ředitel není náš podřízený. Odvolat bychom ho mohli pouze v případě, že by došlo k hrubému porušení v rámci hospodaření s financemi nebo na základě doporučení školní inspekce. Samozřejmě ale vnímáme, že je situace vážná a poslední dobu jsme v podstatě neřešili nic jiného,“ podotýká místostarosta, který má na starosti školství.

O jeho schopnosti situaci řešit ale mezi zastupiteli panuje nejistota. Jedním z navržených bodů, které by doplnily včerejší zasedání, byl i návrh na jeho odvolání.

Důsledky dopadají i na děti

Radnice řediteli stanovila několik úkolů, které by ke zmírnění sporu mohly pomoci, přičemž jejich plnění průběžně kontroluje. Patří mezi ně týdenní porady s pedagogy a reporty rodičům, nalezení náhrady za učitele, kteří podali výpověď, vyhlášení voleb do školské rady a zajištění nových zástupkyň. „Jedna byla jmenovaná tento týden, ta druhá ale nyní kvůli tlaku odešla. Zbytek úkolů se také daří plnit, volby do školské rady se budou konat 28. dubna,“ dodává místostarosta Horák.

I sám ředitel dříve avizoval, že se bude snažit na situaci zapracovat. „Pokud se kolegové cítí nespokojeni, je to pro mě signál, že je třeba se situací zabývat a hledat možnosti, jak ji zlepšit. Uznávám, že vedení školy je náročná úloha, a někdy se mohou objevit nepochopení či různé názory na způsob, jakým jsou věci řízeny. Věřím, že otevřený dialog a vzájemná úcta jsou klíčové pro zlepšení pracovního prostředí,“ zmínil již dříve. Odvolání zástupkyň bylo podle něj důsledkem nefungující spolupráce.

Mnoho pedagogů je ale vnímalo jako jediné osoby ve vedení, na které bylo možné se obrátit. „Současný ředitel běžné problémy nedokáže a mnohdy ani nechce řešit. Nereaguje na pracovní e-maily a neprojevuje zájem o školní akce. Protože na svou práci nestačí, nevybudoval si u podřízených autoritu, což si místo sebereflexe kompenzuje nepřátelským chováním. K nám jako ke kolegům se chová nevybíravě a bez respektu, zesměšňuje nás, dokonce na nás křičí,“ stojí ve stížnosti adresované mimo jiné městskému úřadu a České školní inspekci. Ta se již situací zabývala. Záležitosti, které nebyly v její kompetenci, předala na oblastní inspektorát práce. V září pak bude inspekce školu posuzovat komplexně.

Současná atmosféra je ve škole podle pedagogů smutná. „Vnímají to i žáci, protože mezi těmi, kteří podali výpověď, byli často i jejich třídní učitelé, které měli rádi a byli na ně zvyklí,“ popisuje jedna z učitelek, která si taktéž přála zůstat v anonymitě. Pokud by se vedení změnilo, je podle ní možné, že by se někteří vrátili, ale většina už je plně rozhodnuta najít si práci jinde.

Janglová z unie rodičů na sociálních sítích uvedla: „Představte si, že jste učitel, který má žáky rozvíjet a motivovat, ale jste také člověk, který už nemá kde brát energii. Představte si, že jste bezmocný rodič a chcete, aby vaše dítě chodilo do zdravé a bezpečné školy, což nyní ta naše už není. A přitom stačí tak málo.“