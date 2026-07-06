Hustopeče investovaly přes 21 milionů Kč do ekologických úprav krajiny

Zadržet vodu v krajině, omezit půdní erozi a zvýšit druhovou rozmanitost mají travnaté pásy, nové remízky a vysazení stovek stromů a tisíců keřů na čtyřech místech v okolí Hustopečí na Břeclavsku. Město do úprav, které trvaly několik měsíců, investovalo 21,6 milionu korun, informovalo na svém webu.
"Krajina kolem Hustopečí se v posledních letech potýká se suchem i rychlým odtokem vody při intenzivních srážkách. Právě podobná opatření pomáhají vodu v krajině zadržet, chránit půdu a zároveň vytvářet příjemnější prostředí pro lidi i živočichy,“ uvedl místostarosta Bořivoj Švásta (Zdravé Hustopeče).
V lokalitách Nad Úvozem, Díly, Holiny a Tabule odborná společnost zajistila rozsáhlé terénní úpravy, založila travnaté protierozní pásy, které pomáhají zpomalit odtok vody při přívalových deštích, a vysázela 775 stromů a 18.650 keřů.
Původně město počítalo s náklady okolo 29 milionů korun, ve výběrovém řízení se podařilo cenu snížit na 21,6 milionu korun. Celkem 85 procent nákladů pokryla dotace z ministerstva životního prostředí a Státního fondu životního prostředí. "Jsem rád, že se nám podařilo tento rozsáhlý projekt dokončit, najít shodu se zemědělci a navíc výrazně ušetřit oproti původním předpokladům," dodal Švásta.
Součástí projektu je také tříletá péče o vysazené stromy a keře i nově založené plochy.