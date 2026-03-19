Mandloně už kvetou. Hustopeče lákají na sněhobílé sady a víkendové slavnosti

  13:42aktualizováno  13:42
Největší středoevropské mandloňové sady opět rozkvétají. Jihomoravské Hustopeče proto se začátkem jara lákají na tradiční Slavnosti mandloní a vína, které se letos konají od 20. do 22. března. Organizátoři letos očekávají, že příroda kvetení načasuje na jedničku.
foto: Anna Vavríková, MAFRA

Otázka, nad kterou si každoročně lámou hlavu tisíce turistů mířící na začátku jara na jih Moravy, je pro letošní rok zodpovězena. Mandloně kvetou. Zatímco loni pospíchaly a stromy byly v plném květu už v polovině března, letos si to nejkrásnější ušetřily na víkend Slavností mandloní a vína.

Kateřina Kopová z Hustopečské mandlárny prochází arboretum u mandloňových sadů, kde se na kvetení první stromy mandloní chystaly už v únoru.
„Zatím kvete necelá polovina sadu, hlavně ty starší stromy, mladší teprve začínají. Krásně nám to letos vyšlo. Očekáváme, že na víkendové slavnosti budou sady krásně rozkvetlé,“ potvrzuje vedoucí marketingu a kultury města Hustopeče Jana Hrádková.

Komentované prohlídky mandloňových sadů se konají v sobotu a v neděli vždy v 10:30, ve 12:00 a ve 14:30.

Podle Hrádkové zamíří o nadcházejícím víkendu až 20 tisíc návštěvníků na procházku do rozkvetlých sadů, nad kterými se tyčí sedmnáctimetrová rozhledna. Zhruba 10 tisíc nadšenců pak pořadatelé očekávají přímo na hlavním programu v centru města.

MasterChef, mandlová pizza a lisování oleje

Sobotní program na Dukelském náměstí ovládnou populární kapely i lidové muziky. „Ze samotných slavností na náměstí jsou asi největším lákadlem právě koncerty,“ potvrzuje Hrádková.

Na hlavním pódiu se tak představí kapela O5 a Radeček nebo zpěvák Petr Bende za doprovodu cimbálové muziky Gromba. Tradiční moravskou hudbu pak během dne obstará cimbálovka Pajtáš či vystoupení Můžáků z Nikolčic.

Letošní ročník navíc přináší i jednu zcela lokální kulinářskou premiéru. „Nově budeme mít mandlovou pizzu. Mám z toho velkou radost, protože ji bude péct provozovatel přímo z Hustopečí. Úplně poprvé také návštěvníkům na nádvoří domu U Synků ukážeme lisování mandlového oleje a ruční výrobu šumivých bomb do koupele,“ prozrazuje Hrádková novinky. Zboží bude k dostání přímo u stánku na náměstí.

Program na nádvoří domu U Synků během Slavností mandloní v sobotu 21. března
11:00 a 13:00Soutěž v louskání mandlí
9 až 17:00Ukázka lisování mandlového oleje
9 až 17:00 (začátek vždy v celou hodinu)Ukázky výroby šumivých perel s mandlovým olejem
9 až 17:00Ukázky sklizně mandlí
9 až 17:00Výstava fotografií o historii i současnosti pěstování mandloní

Gastro zážitek doplní i kuchařská show, o kterou se postará finalista soutěže MasterChef Česko.

„Kuba Menšík bude mít na náměstí dvě vystoupení, kde bude vařit speciality s mandlemi. Pokud budou mít diváci štěstí, tak je mohou rovnou i ochutnat,“ doplňuje pracovnice úřadu s tím, že chybět nebude ani oblíbená soutěž jedlíků v pojídání mandlových báboviček.

Program na hlavním pódiu během Slavností mandloní v sobotu 21. března
9:15MŠ U Rybiček
9:30MŠ Pastelka
9:45hudební vystoupení ZUŠ
10:00taneční vystoupení ZUŠ
10:30Kuba Menšík - Finalista Masterchef Česko 2023
11:30Cimbálová muzika PAJTAŠ
12:40Kuba Menšík - Finalista Masterchef Česko 2023
13:40 Soutěž jedlíků
14:10koncert Petr Bende Band a CM Gromba
16:00koncert O5 a Radeček

Součástí mandlových slavností je neodmyslitelně také víno. Přímo na Dukelském náměstí vznikne speciální wine zóna, kde své produkty představí pětice hustopečských vinařů.

Za tou pravou atmosférou ale milovníci vína míří především do vinařské ulice Na Hradbách. Otevřené sklepy v ulici Na Hradbách a blízkém okolí budou po celé tři dny, tedy 20., 21. i 22. března.

„Návštěvníci víno nejen ochutnají, ale podívají se i přímo do historických sklepů. Vinaři často nabízejí degustace rovnou mezi sudy,“ láká Hrádková s tím, že u některých vinařů bude k ochutnání i mandlové víno.

Víno a relax za kostelem během Slavností mandloní v sobotu 21. března
9:00 - 18:00ochutnávka vín místních vinařů
10:00 – 12:00Mužáci z Nikolčic
13:00 - 17:00Cimbálová muzika

Záchytná parkoviště, vlaky a vstup bez front

Vzhledem k obrovskému zájmu věnovali letos organizátoři mimořádnou pozornost dopravě. „S provozovateli jsme domluvení na posílení přímých spojů z Brna do Hustopečí,“ doplňuje Hrádková. Pro řidiče aut jsou připravena záchytná parkoviště na okraji města v areálech místních firem.

„Největší záchytné parkoviště bude u firmy Agrotec přímo u sjezdu z dálnice D2, kam řidiče navedou světelné cedule. Odtud bude každých dvacet minut jezdit kyvadlová doprava, která návštěvníky zaveze na autobusové nádraží v bezprostřední blízkosti náměstí,“ dodává mluvčí.

Pořadatelé se také poučili z loňských front u pokladen a na náměstí připravili hned pět prodejních míst. Základní vstupné na místě vyjde na 250 korun, zlevněné pro studenty a seniory na 150 korun a děti do 12 let mají vstup zcela zdarma.

Kdo se chce čekání vyhnout úplně a ještě ušetřit, může si vstupenku na sobotní program koupit do pátku v online předprodeji o 50 korun levněji. Pokud návštěvníci přece jen uváznou ve frontě, mohou si koupit lístek online přes mobil klidně až na místě.

Nejčtenější

U Dvoreckého mostu už jsou jámy. Krištof Kintera promění zanedbané místo ve světelný hit

Na vyústění Dvoreckého mostu v Praze 5 vznikne „park lamp“. Jeho autorem je...

U Dvoreckého mostu vzniká světelný park, který má přilákat turisty i místní. Okolí zkratky mezi Zlíchovem a Podolím bude na západním břehu ozdobeno lampami z celého světa. Projekt Light Removes...

GALERIE: Až 80 dělníků denně. Nová spojnice mezi Běchovicemi a dálnicí D1 nabírá tempo

Stavba za 10 miliard

Současný ráz mírného jarního počasí beze srážek významně přispívá k uspíšení výstavby skoro třináct kilometrů dlouhé východní části Pražského okruhu mezi Běchovicemi a dálnicí D1. Kdy bude hotovo?

V tichosti roste vedle Dvoreckého mostu. Vyšší budova nahradila „žehličku“

River Business Centre číslo 2 spěje do finiše. Hmota oproti původnímu objektu...

Kdy vyjedou první tramvaje? Bude místo pro cyklisty? Neohrozí MHD chodce? A kolik to celé stálo? Dvorecký most plní média i sociální sítě. Jedna věc ale uniká pozornosti: objekt, který „zastíní“...

Velká proměna pražského Strahova. Co má vzniknout na místě legendárních kolejí?

Největší ubytovací zařízení pro studující v Evropě se změní na moderní kampus.

Areál kolejí na pražském Strahově, který patří mezi největší studentská ubytování v Evropě, čeká v příštích letech zásadní proměna. Vedení Českého vysokého učení technického (ČVUT) v Praze chce z...

Praha se chystá na největší velikonoční trhy v zemi. Centrum rozzáří květiny a jarní výzdoba

Velikonoční trhy se vrátí na Staroměstské náměstí i letos.

Největší velikonoční trhy v Česku se vrátí do centra Prahy už příští týden. Na Staroměstském a Václavském náměstí se uskuteční od soboty 21. března do neděle 12. dubna. Letošní ročník nabídne výrazně...

Jazz ve vodojemech. Festival v Brně slibuje koncert, jaký tu ještě nebyl

Jazz může znít na pódiu, v klubu nebo v koncertním sále. Ale ve vodojemu? Právě to se letos chystá v Brně. JazzFestBrno, který letos slaví 25 let, si nadělí výjimečný dárek: koncert britského...

19. března 2026  15:40

Stanice metra Českomoravská se otevře v pátek. Víme, v kolik hodin přesně

Stanice metra Českomoravská po rekonstrukci (19. března 2026)

Otevření zmodernizované stanice metra Českomoravská proběhne podle očekávání v pátek 20. března 2026. Dopravní podnik Praha (DPP) nyní zveřejnil, že do nově zrekonstruované stanice linky B začnou...

19. března 2026  15:39

Na demonstraci na Letné dorazí až půl milionu lidí. Jak se dostat na místo?

Demonstrace na podporu prezidenta Petra Pavla v Hradci Králové (15. února 2026)

Na Letenské pláni se v sobotu 21. března uskuteční velká protivládní demonstrace spolku Milion chvilek pro demokracii. Akce s názvem Nenecháme si ukrást budoucnost začne v 15 hodin. Organizátoři už v...

19. března 2026  15:37

Vytíženost českých dálnic roste. Nejvíc aut jezdí úsekem na okraji Prahy

Dálnice D1. Ilustrační foto

Intenzita dopravy na českých dálnicích se za posledních pět let zvýšila o 12 procent, denně po nich projede v průměru 34 400 vozidel. Nejvytíženějším úsekem je dálnice D1 mezi Chodovem a Průhonicemi,...

19. března 2026  13:52,  aktualizováno  15:34

Černá vlajka i pietní místo. Škola vzpomíná na školačku, která zemřela pod koly tramvaje

Dívku v Praze srazila tramvaj, na místě zemřela. (13. března 2026)

Na dívku, která minulý týden nepřežila srážku s tramvají, vzpomíná její základní škola v Bělohorské ulici na pražském Břevnově. Ve své budově jí vytvořila veřejně přístupné pietní místo....

19. března 2026  15:32,  aktualizováno  15:32

Netflix proměnil Liberec na nacistické Německo, dorazil i představitel JFK

Filmaři natáčeli v Liberci seriál o rodu Kennedyů. Budoucího prezidenta J. F....

Kamera, klapka, akce! Hlasité povely se od čtvrtečního dopoledne nesly libereckým náměstím Pod Branou. Filmaři tam pro streamovací službu Netflix natáčeli scény do nového seriálu týkajícího se rodu...

19. března 2026  15:32

Zlínská zoo přijala první dvě lvice zabavené ze soukromého chovu

ilustrační snímek

Zlínská zoologická zahrada přijala ve středu první dvě lvice, které byly zabavené ze soukromého chovu. Příchodem odebraných lvic se tak naplňuje hlavní poslání...

19. března 2026,  aktualizováno 

Požár lesního stroje u Pomezí způsobil škodu přes pět milionů korun

PoĹľĂˇr lesnĂ­ho stroje u PomezĂ­ zpĹŻsobil Ĺˇkodu pĹ™es pÄ›t milionĹŻ korun

U Pomezí na Svitavsku hořel dnes ráno v lese pracovní stroj. Oheň způsobil škodu přes pět milionů korun. Hrozilo, že se požár rozšíří do okolí. Z lesní...

19. března 2026  13:56,  aktualizováno  13:56

Požár lesního stroje u Pomezí způsobil škodu přes pět milionů korun

PoĹľĂˇr lesnĂ­ho stroje u PomezĂ­ zpĹŻsobil Ĺˇkodu pĹ™es pÄ›t milionĹŻ korun

U Pomezí na Svitavsku hořel dnes ráno v lese pracovní stroj. Oheň způsobil škodu přes pět milionů korun. Hrozilo, že se požár rozšíří do okolí. Z lesní...

19. března 2026  13:56,  aktualizováno  13:56

Tylovo divadlo v Plzni uvede činohru Heda, volnou adaptaci slavné Ibsenovy hry

ilustrační snímek

Svébytný pohled na jedno z nejzásadnějších dramat moderního divadla, hru Henrika Ibsena Heda Gablerová, uvede v sobotu premiérově Divadlo J. K. Tyla v Plzni....

19. března 2026  13:46,  aktualizováno  13:46

Kyberpodvodníci připravili oběti o 4,5 milionu, člena skupiny zadrželi v Praze

ilustrační snímek

Opavští policisté zadrželi v Praze dvaadvacetiletého mladíka napojeného na skupinu kybernetických podvodníků. Obsluhoval pro ně zařízení, které umožňovalo...

19. března 2026  13:39,  aktualizováno  13:39

Pardubické akvacentrum odkládá opravu bazénů, není dokončený tendr na firmu

ilustrační snímek

Plánovanou obnovu bazénů musí akvacentrum v Pardubicích odložit. Městu se nepovedlo vybrat stavební firmu a výběrové řízení musí opakovat. Práce měly původně...

19. března 2026  13:34,  aktualizováno  13:34

