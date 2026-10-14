Hustopeče na Břeclavsku čeká po třech volebních obdobích změna vedení

Po třech volebních obdobích nastane změna ve vedení Hustopečí na Břeclavsku. Volby vyhráli Nezávislí s 39,97 procenta hlasů a deseti mandáty v jednadvacetičlenném zastupitelstvu. To je o šest více než při volbách v roce 2022. Vedení hnutí nyní jedná s dalšími stranami o vytvoření koalice, jednání zatím neskončila. Město o tom informovalo na svých webových stránkách.
V zastupitelstvu dále usednou tři zástupci hnutí Zdravé Hustopeče, tři zástupci ODS, po dvou mandátech získaly Nestranné Hustopeče a KDU-ČSL. Jedno křeslo obsadí zástupce Společně pro Hustopeče (SOCDEM).
Vedení šestitisícového města se mění po třech volebních obdobích, kdy v jeho čele stála starostka Hana Potměšilová (Nestranné Hustopeče). Na kandidátce byla až na třetím místě, přesto díky preferenčním hlasům zastupitelský mandát získala.
V končícím volebním období vedla Hustopeče koalice Sdružení nestraníků (dnes Nestranné Hustopeče) spolu s hnutím Zdravé Hustopeče, KDU-ČSL a ČSSD.