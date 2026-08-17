Hygienici na jihu Moravy dosud zkontrolovali 84 letních táborů, dali dvě pokuty

Jihomoravští hygienici od začátku prázdnin do poloviny srpna zkontrolovali 84 dětských letních táborů a jiných podobných akcí. Zjistili při nich tři pochybení, za která uložili dvě pokuty dohromady za 10.000 korun. V jednom případě odhalili pochybení ve zdravotnické dokumentaci, konkrétně v dokladu o očkování. Ve dvou případech šlo o nedostatky ve stravovacím provozu, kde hygienici našli zmrazené potraviny, které ke zmrazení nebyly určeny. Na webu Krajské hygienické stanice Jihomoravského kraje to dnes uvedla ředitelka odboru hygieny dětí a mladistvých Marcela Hadámková.
K 15. srpnu hygienici v regionu evidovali 162 zotavovacích akcí, na které je v 208 turnusech přihlášeno 12.506 dětí, a 21 jiných podobných akcí pro 555 dětí. Žádná z akcí nebyla zrušena kvůli živelní pohromě. "Jedna akce byla ukončena dříve. Akci ukončil provozovatel z důvodu výskytu gastrointestinálních potíží 20 dětí a dvou dospělých. Důvodem bylo pravděpodobně onemocnění noroviry,“ uvedla Hadámková. Doplnila, že onemocnění mělo krátký průběh a u postižených lidí odeznělo do 24 hodin. Potíže se projevily ještě na jedné další akci, ta ale pokračovala.
Letos hygienici opět zaznamenali velký počet příměstských táborů. Ty standardně nekontrolují, protože nepodléhají ohlašovací povinnosti ani se na ně nevztahují hygienické požadavky stanovené zákonem o ochraně veřejného zdraví pro zotavovací akce. Hygienici proto rodičům doporučují, aby při výběru příměstského tábora věnovali zvýšenou pozornost důvěryhodnosti pořadatele a ověřili si, jak bude zajištěno stravování, pitný režim, hygienické zázemí, bezpečnost i poskytnutí první pomoci.