Hygienici na jihu Moravy letos evidují více lidí s lymskou boreliózou

Hygienici na jihu Moravy mají za prvních šest měsíců letošního roku nahlášených 733 případů lymské boreliózy. Ne všechny z nich jsou ale potvrzené, počet případů ovlivňuje změna ve způsobu hlášení. Loni ve stejném období zaznamenali hygienici 116 případů tohoto onemocnění, řekla dnes ČTK ředitelka protiepidemického odboru krajské hygienické stanice Renata Ciupek.
Lymská borelióza patří mezi nejčastější onemocnění přenášená klíšťaty. Onemocnění se projeví nejprve zarudlou kožní skvrnou se světlým středem. Většinu případů lze léčit antibiotiky, očkování je zatím nedostupné. "Pokud lidé udávají možné místo nákazy, pak polovina nákaz je v Brně a okolí, ostatní z různých míst Jihomoravského kraje," řekla Ciupek.
Krajští hygienici také evidují deset lidí, kteří onemocněli klíšťovou encefalitidou. Ve srovnání s prvními šesti měsíci loňského roku je to o tři případy méně. Lidé se podle Ciupek většinou nakazili v okolí Brna, na Vysočině nebo na Šumpersku. "Aktivita klíšťat je momentálně tlumena vlivem horka a sucha, jejich aktivita se zvýší, jakmile zaprší," uvedla Ciupek.
Klíšťová encefalitida je závažné onemocnění s rizikem trvalých následků. Projevuje se nejčastěji teplotou či bolestmi hlavy. "Vzhledem k možnosti prevence očkováním jsou všechna onemocnění klíšťovou encefalitidou vlastně zbytečná, protože se jim dalo předejít očkováním, které dokonce lidem nad 50 let plně hradí zdravotní pojišťovny," doplnila ředitelka.
Aktivitu klíšťat předpovídá Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). Z pětibodové škály v těchto dnech platí na jihu Moravy čtvrtý stupeň, který značí vysokou aktivitu klíšťat. Při pobytu v přírodě je doporučeno použít repelent, nesedat si do porostů nebo nevstupovat do křovin na okraji lesa či poblíž vodních toků. Po návratu z přírody je dobré se večer a ráno prohlédnout.