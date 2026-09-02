Hygienici na jihu Moravy v létě zkontrolovali 102 táborů, dali tři pokuty

Jihomoravští hygienici v létě zkontrolovali 102 dětských letních táborů a jiných podobných akcí. Zjistili sedm pochybení a udělili tři pokuty v celkové výši 20.000 korun. Souvisely například s nedostatky ve stravovacím provozu nebo chybějícími doklady o povinném očkování ve zdravotnické dokumentaci. Na webu krajské hygienické stanice to dnes uvedla ředitelka odboru hygieny dětí a mladistvých Marcela Hadámková.
K 31. srpnu hygienici evidovali 163 zotavovacích akcí, na které bylo přihlášeno 12.548 dětí a 21 podobných akcí pro 555 dětí. "Jedna akce byla ukončena dříve. Akci ukončil provozovatel z důvodu výskytu gastrointestinálních potíží 20 dětí a dvou dospělých. Důvodem bylo pravděpodobně onemocnění noroviry," uvedla Hadámková. Na jednom táboře byla u dítěte potvrzena nákaza žloutenkou. "Jednalo se o tábor, na kterém bylo 50 dětí a 17 dospělých. Byla provedena epidemiologická opatření," doplnila Hadámková.
Letos hygienici opět zaznamenali velký počet příměstských táborů. Ty nekontrolují. Nevztahují se na ně totiž hygienické požadavky, které stanoví zákon o ochraně veřejného zdraví pro zotavovací akce. Hygienici doporučují, aby se při výběru příměstského tábora rodiče zaměřili na podmínky jeho organizace nebo ověřili, jak bude zajištěno stravování, pitný režim, hygienické zázemí a bezpečnost.