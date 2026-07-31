Hygienici na jihu Moravy zkontrolovali 68 letních táborů, dali dvě pokuty

Jihomoravští hygienici v červenci zkontrolovali 68 dětských letních táborů. Zjistili dvě pochybení, za která udělili dvě pokuty v celkové výši 5000 korun. V jednom případě odhalili pochybení ve zdravotnické dokumentaci. Ve druhém šlo o nedostatek ve stravovacím provozu, kdy hygienici našli zmrazené potraviny, které ovšem nebyly ke zmrazení určeny. Na webu krajské hygienické stanice to dnes uvedla ředitelka odboru hygieny dětí a mladistvých Marcela Hadámková.
K 15. červenci hygienici evidovali 160 zotavovacích akcí, na které je přihlášeno 12.281 dětí a 21 podobných akcí pro 555 dětí. "Jedna akce byla ukončena dříve. Akci ukončil provozovatel z důvodu výskytu gastrointestinálních potíží 20 dětí a dvou dospělých. Důvodem bylo pravděpodobně onemocnění noroviry," uvedla Hadámková. Doplnila, že onemocnění mělo krátký průběh a u postižených osob odeznělo do 24 hodin.
Letos hygienici opět zaznamenali velký počet příměstských táborů. Ty nekontrolují. Nevztahují se na ně totiž hygienické požadavky, které stanoví zákon o ochraně veřejného zdraví pro zotavovací akce. Hygienici doporučují, že při výběru příměstského tábora by se rodiče měli zaměřit na podmínky jeho organizace nebo ověřit, jak bude zajištěno stravování, pitný režim, hygienické zázemí nebo bezpečnost.