I přes velké horko se ve Strážnici na festivalu utkali tanečníci verbuňku

Autor: ČTK
  16:57aktualizováno  20:06
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| foto: ČTK

I přes velké horko, které odpoledne přesahovalo 37 stupňů Celsia, se dnes ve Strážnici na Hodonínsku utkalo na Mezinárodním folklorním festivalu 37 tanečníků tradičního slováckého verbuňku. Nejprve dopoledne v předkole, z kterého jich do odpoledního finále postoupilo deset. Aby to měli alespoň trochu jednodušší, slevili jim pořadatelé z některých požadavků na to, co musejí mít ze svátečního kroje na sobě. Pořadatelé nakonec v pátek dopoledne rozhodli o zrušení průvodu a přesunutí některých částí programu pod střechu, aby na účastníky a diváky nepražilo slunce.

Podle mluvčí Národního ústavu lidové kultury Hany Jechové návštěvníci vzali varování před vysokými teplotami zodpovědně a po parku se pohybovali s láhvemi s vodou, s pokrývkami hlavy či s vějířem. "V pátek odjížděla sanitka jednou a ani dnes to není jiné. Také mám dojem, že je o něco méně lidí než v jiných letech. Část lidí si možná nechala ujít dopolední předkolo ve verbuňku. Streamovali jsme soutěž přes youtube, aby se lidé mohli podívat i doma," řekla Jechová ČTK. Hlediště v amfiteátru bývá obvykle plné, dnes zůstávala volná místa. Účastníci mohli mít kroj s třaslavicemi či bez korduly.

V pátek se na festivalu objevil také ministr kultury Oto Klempíř (za Motoristy), kterého část publika vypískala a vybučela. V reakci na to uvedl, že lidé byli ovlivnění vedrem a alkoholem. Dnes se totéž opakovalo, když se na pódiu objevil ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé). Jeho vystoupení, skončilo skandováním "vypadni!".

Na facebooku později Macinka uvedl, že vypískání Klempíře vzal jako výzvu, o vystoupení dnes požádal ředitele festivalu. Stejně jako na pódiu uvedl, že se bojí, že festival s jednaosmdesátiletou historií je nyní zpolitizovaný. Zmínil, že vše je v současnosti nakaženo morem obdivu k falešným modlám a náprava bude trvat dlouho. "Nevzdáme to, i když po nás budou lidé s dušemi kyselými hystericky pískat," uvedl.

S výjimkou zrušeného průvodu se dnes lidé dočkali všech plánovaných částí programu. Ať už šlo o části programu pro děti, přehlídku tradičních řemesel, jarmark a celodenní vystoupení různých lidových kapel. S jednou z dechových muzik vystupoval i zpěvák Pavel Procházka z Vacenovic. "Letošní ročník zvládáme pekelně, upoceně, ale myslím, že na jedničku. Máme hodně vody a variantu kroje jsme zvolili volnější. Máme třaslavice, což je v zásadě pracovní verze kroje. Jak já říkám, aby nám plandal pytlík," řekl Procházka ČTK.

Ještě o něco tepleji má být v neděli. Některé části programu jsou opět přesunuté ze sluneční výhně do příznivějšího prostředí, zrušené jsou Tance s přáteli, které se měly konat přes poledne v amfiteátru Zámek.

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