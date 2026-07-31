Imunitní buňky jsou důležité pro správný vývoj a obnovu zubů, zjistili vědci

Imunitní buňky jsou důležité i pro správný vývoj a obnovu zubů, zjistili vědci z Lékařské fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Výzkum se týkal makrofágů, bílých krvinek, které pohlcují bakterie, odstraňují odumřelé buňky a pomáhají při hojení tkání. Jejich význam pro vývoj zubů popsali odborníci z Masarykovy univerzity jako první, informovala škola v tiskové zprávě.
"Makrofágy osidlují formující se zubní zárodky už v raných fázích embryonálního vývoje, přičemž během období před prořezáním zubů se zde jejich počet výrazně zvyšuje," uvedl Jan Křivánek z ústavu histologie a embryologie. Pod jeho vedením se brněnští vědci rozkrývání zubního ekosystému zabývají dlouhodobě. Využívají k tomu myši, jejichž řezáky dorůstají po celý život.
"Za neustálou obnovou řezáků stojí kmenové buňky, které jsou v těchto zubech aktivní po celý život. Jak se ukázalo, makrofágy se zdržují v bezprostředním okolí těchto kmenových buněk. Naše experimenty prokázaly, že pokud z těchto tkání makrofágy cíleně geneticky i farmakologicky odstraníme, tak dochází k narušení správného vývoje zubů i jejich schopnosti se neustále obnovovat," doplnil Křivánek.
Odstranění makrofágů vedlo k závažným vývojovým poruchám – od nesprávného počtu, uspořádání a tvaru zubů přes vady v jejich prořezávání až po růst deformovaných zubních kořenů. Podobně nepříznivé důsledky mělo též odstranění makrofágů u dospělých zubů, které vedlo k překvapivě rychlému a dramatickému narušení tvorby dentinu a skloviny.
Podle vědců je důležité také zjištění, že část těchto vad se ukázala být vratná. "Transplantací kostní dřeně se u geneticky postižených jedinců přítomnost makrofágů v prostředí vyvíjejícího se zubu obnovila," vysvětlil Marcos González López, jeden z Křivánkových doktorandů a první autor studie. Ve výzkumu regenerace tkání dnes pokračuje v Göteborgu ve Švédsku.