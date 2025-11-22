V kyberbezpečnosti a také v AI se dost přepíšou karty, říká šéf inovační agentury

Oldřich Haluza
  12:12aktualizováno  12:12
Zázemím pro začínající podnikatele s neotřelými nápady je už řadu let inovační agentura JIC sídlící v brněnském Technologickém parku. Pod vedením ředitele Petra Chládka jim pomáhá v rozjezdu podnikání i v následné cestě prorazit na světové trhy.
Fotogalerie4

Ředitel inovační agentury JIC Petr Chládek | foto: JIC

„Začínající podnikatelé dnes přemýšlejí daleko globálněji. Mnohem víc si uvědomují současné světové výzvy a pomocí startupů na ně reagují. Vědí, že nemá smysl vymýšlet firmu, která bude řešit tržní příležitost tady v Česku nebo ve střední Evropě,“ hlásí muž, který stojí v čele JIC osm let.

V JIC pracujete od roku 2009. Dokáže vás u klientů ještě něco překvapit?
Prostředí je nesmírně dynamické. Každou chvíli přicházejí klienti s novou ideou, kterou reagují na současné problémy a tržní příležitosti. Pořád se to vyvíjí nově a nově. Nápady jsou často neotřelé. Co mi v posledních letech, možná i měsících dělá radost, je, že se daleko víc zvyšuje ambicióznost nápadů. Teď je skutečně naprosto běžné, že se začínající podnikatelé nelekají toho, když jim řekneme, že musejí od začátku přemýšlet globálně. Berou to jako fakt. Tohle byl třeba ještě před pěti lety velký problém, začínající podnikatelé se toho báli.

Co považujete za největší úspěch JIC?
V obecnější rovině to, že podpora inovačního podnikání a startupu na jižní Moravě a v Česku je považovaná už za běžnou věc. Nikdo nepochybuje, že je to součást nové ekonomiky a je nutné tohle dělat. Myslím, že jsme k tomu přispěli.

Ředitel inovační agentury JIC Petr Chládek

Fotogalerie

zobrazit 4 fotografie

A pokud to vezmeme konkrétně?
Vzniklo přes tisíc firem. Některé z nich byly superúspěšné. Třeba Kiwi, Flowmon, Runecast. Byly prodány v posledních pěti letech v součtu asi za 15 miliard korun. Když do regionu přiteče 15 miliard třeba z USA nebo Velké Británie a firmy s pracovními místy tu dál zůstávají, akorát s tím rozdílem, že část podílů se prodala velkým fondům či strategickým partnerům, ukazuje to, že region je mezinárodně úspěšný. Na místní ekonomiku to má velký dopad. Důležité je, že lidé, kteří je prodali, tu budují nové firmy nebo peníze investují do dalších místních firem. Tím se roztáčí ekonomika a zároveň se motivují noví lidé.

Viděl jste se vždy na „straně barikády“, kdy pomáháte ostatním v rozjetí jejich podnikání, než abyste šel vlastní cestou?
To víte, že mě vlastní cesta vždy lákala. Mám takové své malé mikropodnikání v podobě malé vodní elektrárny na Vysočině, takže nějaké faktury taky mám. Ale je potřeba si uvědomit, že agenturou dnes projde 50 nových firem ročně a my máme na těch 50 zakladatelů vliv. Může z nich opravdu něco být a často i je. Jsem přesvědčený, že na ně mám skrz svou roli podstatně větší vliv, než jaký bych měl přes vlastní firmu. Cítím se velmi naplněně a považuji to za velmi smysluplné angažmá, protože člověk má velkou páku. Společenský otisk je daleko větší, než bych měl přes svoji firmu.

Máte vlastní podnikatelský nápad, do něhož se chcete třeba jednou pustit?
Tím, jak se celý sektor proměňuje, vidím hodně příležitostí v nové energetice. Kdybych byl vzdělaný v IT, nepochybně bych viděl příležitosti v projektech AI (umělá inteligence – pozn. red.) v kombinaci s kyberbezpečností, protože se jedná o věci, které stojí před námi. Je tam spousta rizik, které je potřeba řešit. Je to ohromný trh. Světová ekonomika je na prahu velké změny a v těchto oblastech se budou pravděpodobně hodně přepisovat karty.

České firmy mají problém se dobře pochlubit, říká rádce podnikatelů

Jsou v komunitě JIC subjekty, které se jim věnují a snaží se je byznysově využít?
Určitě. Máme firmy, které rostou. Třeba Whalebone dělá zabezpečení datových toků u mobilních operátorů. ThreatMark se zase zaměřuje na zabezpečení bankovních systémů, respektive chování klientů na portálech bank. Tyto věci jsou hrozně důležité, zabezpečují totiž řád ve společnosti. Mají velmi významné investice třeba od britských fondů. Tyto firmy velmi porostou a nepochybně jsou budoucími velkými hvězdami. Nejen Whalebone a Threatmark, ale také další, které na velký úspěch zatím třeba čekají. Je zde celá řada zajímavých firem, které tímto směrem jdou.

V jakých dalších oblastech mají velký potenciál firmy z portfolia JIC?
Další oblast, kterou je potřeba zmínit a Brno v ní má velký a zdaleka nevyužitý potenciál, jsou živé vědy, což znamená věci spojené s novými molekulami třeba na léčbu cukrovky. V portfoliu máme firmy jako třeba CasInvent nebo AI/ffinity. Obě dvě jsou spin-off firmy Masarykovy univerzity (podnik založený za účelem využití a rozvoje duševního vlastnictví univerzity do produktu nebo služby uplatnitelné na trhu – pozn. red.). Považujeme je za velmi nadějné projekty s velkým potenciálem.

I z Brna lze vybudovat globální společnost, říká šéf inovačního centra

Kdo jsou v poslední době typičtí klienti, kteří přicházejí s novými nápady?
Máme klienty z různých oborů, třeba IT, kyberbezpečnosti, kosmických technologií i oblasti instrumentace do polovodičového průmyslu. Často to jsou věci okolo elektronové mikroskopie, v níž je Brno velmi silné. Nové firmy jsou v oblasti designu čipů. Toto odvětví má ohromný potenciál, protože čipový průmysl roste meziročně a celosvětově o 20 procent a je odhadováno, že takto poroste příštích pět až deset let.

Došlo v průběhu let k výrazné změně, co se týče klientů? Dominují stále mladí?
V poslední době začínáme zjišťovat, že k nám často přichází už zkušenější startupisté a startupistky, kteří třeba pracovali deset let v korporacích a mají nápady, ale už je to v nich nebaví. Přichází třeba ve věku 40 až 50 let a začínají rozjíždět firmy. Považuji to jako velmi důležité, protože často mají větší rozvahu a strategičnost. I ve světě je běžné, že startupy nejsou zdaleka jen o studentech nebo lidech do třicítky a často je zakládají lidé s většími zkušenostmi. Jejich skvělá rozvaha při rozhodování je výhoda.

Ředitel inovační agentury JIC Petr Chládek

Do jakého nápadu jste se naposledy nadchnul?
Nápadů, co se mi líbí, je fůra. Mám slabost pro novou energetiku. Tam je potřeba do toho hodně šlapat. Rozvoj firem v této oblasti je důležitý. Zásadní fundamentální změny mohou přijít v oblasti živých věd. Za všechny zmíním firmu CasInvent. Existuje jistá naděje, že jim bude molekula fungovat. To by byl pak opravdu velký byznys, který ale zároveň dokáže zachraňovat životy a ulehčit lidem při léčbě rakoviny.

Tvrdíte, že z Brna lze vybudovat globální společnost. Máte konkrétní příklad?
Několik. Nejslavnější je nepochybně Kiwi. Historicky to dokázalo AVG. Díky tomu vyrostl Avast. Kentico je určitě globální společnost. Flowmon, Runecast jsou firmy prodané za miliardy. Smartlook. Sewio taky nepochybně, bylo prodáno za několik stovek milionů. Vzniklo na VUT. Teď máme firmy DynaNIC a Codasip z oblasti designu polovodičů taky z VUT. To jsou všechno velmi zajímavé globální technologické společnosti. Dál třeba IDEA StatiCa vyvíjející software pro statické výpočty. Stává se dnes taky globální společností. Už jsem zmiňoval i Whalebone a ThreatMark.

Firmu na tvorbu webů prodal za miliardy. Svět IT dobývají z Brna i další

Kolik pracovních míst jste dopomohli v regionu vytvořit díky vaší podpoře?
Jsou dvě čísla, která je potřeba zdůraznit. Jednak přímá pracovní místa vzniklá ve firmách. Těch je přes pět tisíc. A potom takzvaná návazná pracovní místa, která jsou vytvořena díky tomu, že v regionu vznikne vysoce kvalifikované místo, což je každé místo ve startupu, navíc dobře placené. Když máte v regionu dobře placené pracovní místo, tak ti lidé si v místě nakupují služby, chodí do restaurací a tak dále, čímž pomáhají ke vzniku návazných pracovních míst. Číslo vysoce kvalifikovaných míst se násobí pěti, takže vzniklo zhruba 25 tisíc návazných míst.

Číslo pět tisíc u vysoce kvalifikovaných míst ale není zásadní, důležitá je přidaná hodnota firmy. Často je totiž důležitější firma o 30 zaměstnancích, kde přidaná hodnota na zaměstnance není tři čtvrtě milionu korun jako u normální běžné firmy, ale třeba pět milionů.

Zjednodušeně, taková firma s šikovnými mozky je lepší než třeba montovna.
Přesně tak. A co je ještě důležité, firmy jsou místně vlastněné, takže o nich rozhodují místní lidé, kteří tu žijí. Vyplácejí si tu dividenty, které pak investují zase dál tady v místě. U poboček zahraničních firem tohle není. To je zásadní rozdíl, co nám chybí, abychom budovali místně vlastněnou ekonomiku, aby společnost byla jako celek rezistentní. Když společnost bude společností zaměstnanců, nikoliv zaměstnavatelů, nebude odolná.

Co byste poradil komukoliv s neotřelým podnikatelským nápadem?
Ať zaklepe u nás. Budeme se mu snažit co nejvíce pomoci, aby prorazil na světové trhy. Poskytujeme špičkovou podporu od úspěšných profesionálů a zkušených expertů ze startupového světa. Investujeme, propojujeme s mezinárodními partnery a pomáháme najít optimální cesty k financování, růstu i úspěšným exitům.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Český slavík 2025: Kdo vystoupí, kdo je nominovaný a kdy zjistíme vítěze

Zlatou slavicí se stala Ewa Farna. (29. listopadu 2024)

Slavnostní vyhlášení ankety Český slavík 2025 je za dveřmi. Hlasování skončilo 9. listopadu, takže o vítězích je už jasno. Publikum i televizní diváci se vše dozvědí v pátek 21. listopadu, kdy...

Legendární tramvaj T3 slaví výročí. V pražském provozu je už 63 let

Prototyp tramvaje T3 ve vozovně Motol. Zřetelně je vidět původní čelní

Je těžké najít pražský symbol, který by byl tak rozpoznatelný jako tramvaj T3. Letos je to přesně 65 let, kdy vznikl její prototyp. V pátek 21. listopadu si navíc připomeneme další výročí vozu. Bude...

Já jsem malej, ale šikovnej! Tuhle větu zná každý. Jiná „čertí“ hláška je ale problém

Jakub Zindulka a Yvetta Blanarovičová v pohádce Princezna ze mlejna (1994)

Česko miluje pohádky! Ať je Štědrý den, léto nebo listopad. Stačí v televizi zahlédnout prince, čerta nebo vodníka a už je jasno: nostalgie jede naplno. Také proto si čtenáři oblíbili i kvízy deníku...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Kam s dětmi v Praze zdarma: 10 nejlepších tipů do konce roku 2025

Turisté v centru Prahy (29. ledna 2020)

Když máte děti, oceníte program, který dává smysl, nic nestojí a dá se zvládnout po škole, po školce nebo o víkendu bez složitého plánování. Vybrali jsme místa a akce, kde se děti zabaví, něco nového...

Okolí Otíkovy lávky. Do terasy se zakously sbíječky. Praha 11 chce proměnit nákupní zónu. Stačí 3 miliardy

Kuriozita. Schodiště, které vede z přízemí nikam. Nebo nesmíte trpět strachem z...

Konečná metra Háje. Východní výstup směrem k Hostivařské přehradě a s odbočkou na slavnou lávku pojmenovanou po Otíkovi z filmu Vesničko má středisková není dvakrát půvabným vstupem do této části...

Do ulic Olomouce v neděli vyjedou tři vánočně vyzdobené tramvaje

ilustrační snímek

Do olomouckých ulic v neděli odpoledne vyjedou tři vánočně vyzdobené tramvajové soupravy, které budou vozit cestující na linkách číslo 2, 4, 3 a 5. V...

22. listopadu 2025  12:13,  aktualizováno  12:13

Do ulic Olomouce v neděli vyjedou tři vánočně vyzdobené tramvaje

ilustrační snímek

Do olomouckých ulic v neděli odpoledne vyjedou tři vánočně vyzdobené tramvajové soupravy, které budou vozit cestující na linkách číslo 2, 4, 3 a 5. V...

22. listopadu 2025  12:13,  aktualizováno  12:13

Řidička zemřela poté, co v Senici na Hané vjela na přejezdu do cesty vlaku

Při srážce vlaku s autem na přejezdu v Senici na Hané zemřela ráno řidička...

Při srážce osobního vlaku s autem na přejezdu v Senici na Hané v sobotu ráno zemřela řidička osobního vozidla. Na regionální železniční trati ze Senice na Hané ve směru do Litovle a Příkaz byl po...

22. listopadu 2025  10:52,  aktualizováno  13:23

Vánoční strom pro Staroměstské náměstí uřízli dřevorubci v Jiřetíně pod Jedlovou

VĂˇnoÄŤnĂ­ strom pro StaromÄ›stskĂ© nĂˇmÄ›stĂ­ uĹ™Ă­zli dĹ™evorubci v JiĹ™etĂ­nÄ› pod Jedlovou

Vánoční strom pro Staroměstské náměstí v Praze dnes uřízli dřevorubci v osadě Lesná u Jiřetína pod Jedlovou na Děčínsku. Vysoký byl 26 metrů a vážil kolem...

22. listopadu 2025  11:30,  aktualizováno  11:30

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Vánoční strom pro Staroměstské náměstí uřízli dřevorubci v Jiřetíně pod Jedlovou

VĂˇnoÄŤnĂ­ strom pro StaromÄ›stskĂ© nĂˇmÄ›stĂ­ uĹ™Ă­zli dĹ™evorubci v JiĹ™etĂ­nÄ› pod Jedlovou

Vánoční strom pro Staroměstské náměstí v Praze dnes uřízli dřevorubci v osadě Lesná u Jiřetína pod Jedlovou na Děčínsku. Vysoký byl 26 metrů a vážil kolem...

22. listopadu 2025  11:30,  aktualizováno  11:30

Neplať víc, než musíš. Využij Lítačku. Praha startuje kampaň ke zdražení jízdného

Jízdenky po zdražení bude výhodnější nakupovat v aplikaci Lítačka

Odstartovala informační kampaň ke zdražení jízdného v městské dopravě v Praze a v tarifních pásmech Pražské integrované dopravy. Největší novinkou je rozlišení ceny jízdného podle způsobu nákupu....

22. listopadu 2025  13:02

Křišťálová show v Troji. Unikátní venkovní výstava v Botanické zahradě se rozzáří už příští pátek

Umělecká světelná výstava Křišťálová zahrada, která vznikla pod rukama skláře...

„Návštěvníci se letos mohou těšit na ještě silnější umělecký zážitek.Osobně mě těší spolupráce s jedinečným hudebním tělesem Prague Philharmonia a Vysokou školou uměleckoprůmyslovou v Praze,“ říká...

22. listopadu 2025  12:30

V kyberbezpečnosti a také v AI se dost přepíšou karty, říká šéf inovační agentury

Ředitel inovační agentury JIC Petr Chládek

Zázemím pro začínající podnikatele s neotřelými nápady je už řadu let inovační agentura JIC sídlící v brněnském Technologickém parku. Pod vedením ředitele Petra Chládka jim pomáhá v rozjezdu...

22. listopadu 2025  12:12,  aktualizováno  12:12

Obyvatelé Rohova na Opavsku v referendu schválili výstavbu větrných elektráren

ilustrační snímek

Obyvatelé Rohova na Opavsku v pátek v místním referendu vyslovili souhlas s výstavbou až pěti větrných elektráren v katastru obce. K referendu přišlo 189 lidí,...

22. listopadu 2025  10:18,  aktualizováno  10:18

Hasiči likvidují rozsáhlý požár ve Vysokém Mýtě. Halu bude nutné zlikvidovat

Hasiči likvidují požár průmyslové haly ve Vysokém mýtě. (22. listopadu 2025)

Hasiči od noci likvidují rozsáhlý požár průmyslové haly v ulici Dráby ve Vysokém Mýtě, oheň je již lokalizován. Podle operačního důstojníka nebyl nikdo zraněn, škoda dosáhne předběžným odhadem...

22. listopadu 2025  7:52,  aktualizováno  11:43

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Věž vizovického kostela má problémy se statikou, zpevní ji ocelová lana

Věž vizovického kostela svatého Vavřince prochází rekonstrukcí, protože má...

Věž vizovického děkanského kostela svatého Vavřince, který stojí po pravé straně u hlavní příjezdové cesty od Zlína, je zakrytá lešením a plachtami. Prochází nezbytnou rekonstrukcí, neboť má problémy...

22. listopadu 2025  11:22,  aktualizováno  11:22

Jablonec nad Nisou a kraj společně chystají další opravy umělecké průmyslovky

ilustrační snímek

Výměnu elektroinstalace, nové LED osvětlení, opravu chodby, kompletní rekonstrukci vybraných dílen a další stavební úpravy, které zvýší bezpečnost, komfort a...

22. listopadu 2025  9:20,  aktualizováno  9:20

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.