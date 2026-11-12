Neúspěšná firma má pochybnosti ohledně zakázky na aplikaci pro Brno,řeší to ÚOHS

Autor: ČTK
  14:30aktualizováno  14:30
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ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Metro.cz

Společnost InQool, která se kvůli výběrovému řízení na Jednotnou aplikaci města Brna obrátila na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS), má pochybnosti o transparentnosti některých úkonů zadavatele. V dnešním vyjádření zaslaném ČTK to uvedl mediální zástupce společnosti Jan Kalous. Firma skončila ve výběrovém řízení na třetím místě. O tom, že se obrátila na antimonopolní úřad, ve středu novináře informoval brněnský radní pro informační technologie Tomáš Aberl (TOP 09). Radní dnes v reakci na sdělení firmy ČTK řekl, že zakázka byla připravována velmi pečlivě a podmínky výběrového řízení byly známé.

Mluvčí ÚOHS Martin Švanda ČTK ve středu potvrdil, že úřad zahájil správní řízení týkající se zadávacího řízení na jednotnou aplikaci města Brna. "Navrhovatel, kterým je společnost InQool, si stěžuje, že zadavatel porušil zákon při posouzení a hodnocení nabídek a v rozhodnutí a oznámení o výběru dodavatele," uvedl Švanda.

Zakázku za 49,3 milionu korun získala společnost Futured. "My jsme po výběru zhotovitele čekali na ukončení lhůty, jestli někdo nepodá námitku. Námitku podal třetí uchazeč v pořadí, který v tom bodovém hodnocení skončil výrazně za tím prvním. Nikdo jiný námitku nepodal. My jsme s těmi námitkami nesouhlasili, takže jsme jim poslali vyjádření, oni to podali na ÚOHS," řekl ve středu Aberl.

"Výhrady se týkají zejména způsobu hodnocení nabídek, jeho nedostatečného zdůvodnění a ověřování splnění požadavků na vybraného dodavatele," napsal Kalous. Společnost se domnívá, že by měl být nezávisle přezkoumán postup zadavatele. "Konkrétní okolnosti našeho podání a případné další kroky v této fázi nebudeme blíže komentovat," doplnil Kalous.

"Opravdu ve všech kritériích, které jsme hodnotili, byla společnost horší než účastník, který vyhrál, ať už to byla cena nebo hodnocení jejich projektu jako takového. Ty podmínky byly známy dopředu, dlouhodobě vykomunikovány a oni zkrátka nezískali dostatečný počet bodů," řekl dnes ČTK Aberl.

Jednotná aplikace města Brna má v budoucnu usnadnit například placení poplatků. Jejím prostřednictvím by lidé mohli přijímat různá oznámení o dění v Brně, hlásit závady nebo dostávat varování v případě nebezpečí. První verze aplikace by měla být hotová 14 měsíců od podpisu smlouvy. Tu však vzhledem k podaným námitkám město podepsat nemůže, doplnil Aberl.

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