Možné přetížení inspekce práce může podle dětského ombudsmana Martina Beneše způsobit nárůst nelegálního zaměstnávání dětí. Inspektoráty podle něj už nyní nestíhají a chystaný zákon o platformové práci by jim v případě schválení návrhu přinesl další úkoly, varoval dnes dětský ombudsman na svém webu. Případné chybějící kapacity mohou podle něj vést k tomu, že inspekce včas neodhalí případy, kdy děti pracují v podmínkách ohrožujících jejich zdraví či život. Právě na následky takového pracovního úrazu loni zemřel nezletilý chlapec.
"Mám obavy, že návrh zákona o platformové práci může zkomplikovat odhalování případů nelegální dětské práce. A jak jsme před několika měsíci všichni mohli zaznamenat v médích, důsledky toho mohou být naprosto tragické," připomněl Beneš událost, kdy nezletilý chlapec, který nelegálně vykonával pomocné práce ve výrobním objektu, podlehl pracovnímu zranění.
Návrh zákona o platformové práci je právě před druhým čtením v Poslanecké sněmovně. Podle Beneše přináší změny, které by jako vedlejší dopad mohly vést ke snížení ochrany dětí. Návrh totiž mimo jiné přidává orgánům inspekce práce úkoly.
"Už teď jsou inspektoráty práce pod tlakem. Nestíhají provádět kontroly ani ve svých stávajících agendách. Chybí jim čas, peníze, inspektoři i právníci. Pokud jim zákon o platformové práci přidá nové závazky, musí zároveň dojít k jejich odpovídajícímu finančnímu i personálnímu posílení, jak to zmiňuje důvodová zpráva. V opačné situaci hrozí, že přibydou případy skryté dětské práce," uvedl Beneš.
Dětský ombudsman podal na začátku září trestní oznámení kvůli podezření na trestný čin obchodování s lidmi. Šlo o případ nelegálně zaměstnaného nezletilého chlapce, který zemřel na následky pracovního úrazu. Krajské zastupitelství nedávno vyhodnotilo, že o trestný čin obchodování s lidmi nešlo. Beneš s tímto výsledkem nesouhlasí a požádal o přezkum vrchní státní zastupitelství.