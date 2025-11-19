Škola zakázala velké výstřihy a nošení tepláků, podle inspekce chybovala

Podle inspekce škola překročila své pravomoci a omezila práva žáků. „Není možné žáka poslat domů převléci v rámci výuky, ani mu zabránit ve výuce a jediný správný postup je kontaktovat zákonné zástupce a řešit problém nevhodného oblečení s nimi,“ uvedl pro iDNES.cz náměstek ústředního školního inspektora Karel Kovář.
Pravidla oblékání mohou mít pouze formu doporučení, ale nesmí být stanovená jako povinnost, upřesnil Kovář. Jinými slovy škola si může určit kulturu oblékání, ale žáka za její nerespektování nemůže trestat. Jen po rodičích může požadovat nápravu.
Ministerstvo školství už v září se začátkem školního roku upozorňovalo, že podobné zákazy jako na brněnské škole nemají jasnou právní oporu. Teď to jasně řekla i jí podřízená inspekce, jak jako první upozornila Česká televize.
Škola v reakci pro iDNES.cz jen stručně sdělila, že téma vhodného oblečení nechce v médiích jakkoliv komentovat.
Tamní ředitel Dan Jedlička nicméně zavedení pravidla v září hájil tím, že škola je nejen místem vzdělávání, ale i přípravou na život. „V zaměstnání, na úřadech či při jednání s institucemi je běžné, že se očekává určité společenské oblečení. Chceme žákům pomoci osvojit si dovednost přizpůsobit svůj vzhled situaci. Tepláky patří na sport a volný čas, ne do výuky,“ vysvětloval s tím, že se zákazem souhlasila i většina rodičů.
Vedení školy už v září přislíbilo, že o detailech nového opatření ještě povede s žáky debatu. Tehdy tvrdilo, že s nimi na konkrétních ilustracích a fotografiích chce řešit, co je ještě vhodné a co ne a co je právě i ze strany dětí a dospívajících akceptovatelné.
Ředitel v reakci pro iDNES.cz řekl, že debata se uskutečnila, pravidla si vyjasnili, jejich podobu ale rovněž nechtěl nijak komentovat.