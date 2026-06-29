Institut Paměti národa Brno povede Štorková, chystá změny expozice i programu

Institut Paměti národa Brno povede od 1. července Karolína Štorková, nahradí Davida Butulu. Chystá změny v expozici i programu, jejím cílem je udělat z institutu, který sídlí v Radnické ulici, živé a otevřené místo. O personální změně informovala za institut v tiskové zprávě Tereza Dubovská.
"Institut Paměti národa v Brně má co říct a já chci, aby byl víc součástí života města. Nechci, aby fungoval jen jako expozice, ke které přijdete a odejdete. Chci z něj udělat místo, kde se potkávají lidé, kterým na historii a demokratických hodnotách záleží, a kde se paměť 20. století propojuje s tím, co se děje kolem nás, ať už skrze vzdělávání, debaty nebo spolupráci s tvůrci," řekla Štorková.
Nová ředitelka dlouhodobě pracovala v oboru komunikace, marketingu a fundraisingu, zejména v kulturní sféře. Působila v Nadaci Dagmar a Václava Havlových VIZE 97, Nadačním fondu Arnošta Lustiga, opeře Národního divadla Brno, v týmu festivalu Meeting Brno a souboru Brno Contemporary Orchestra.
Instituty Paměti národa provozuje v Praze, Brně, Ostravě, Olomouci a Pardubicích nezisková organizace Post Bellum. Štorková se chce v Brně věnovat soudobé historii a vzdělávání a otevírat prostor pro veřejnou debatu. Součástí jejích plánů je spolupráce se školami.
V Radnické ulici institut provozuje interaktivní expozici Tichá hrdinství. Je založená na příbězích pamětníků. Návštěva trvá 45 minut, nově si lidé nemusí předem rezervovat termín. "Od nynějška platí, že k nám můžete přijít kdykoli, a to i bez předchozí rezervace. Prohlídky startují každých 15 minut," stojí na webu institutu.