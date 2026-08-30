Intenzivní oslunění a vysoký tepelný stres silně napomáhá houbové chorobě habrů

Intenzivní oslunění a vysoký tepelný stres v kombinaci s houbovou infekcí může za odumírání habrů evropských, jež rostou ve městech. Podobné problémy se mohou týkat i dalších druhů stromů, zjistili při výzkumu v srbských městech vědci. Na mezinárodní studii se podíleli i odborníci z Mendelovy univerzity v Brně.
I když někteří odborníci vnímali v dřívějších letech habr jako klimaticky odolnou dřevinu a alternativu k bukům díky vyšší toleranci k suchu a přizpůsobivosti městským podmínkám, nyní se ukazuje, že jeho přežití bude obtížnější. V Srbsku začaly stromy ve městech odumírat. Na nejvíce osluněné straně, tedy jižní a jihozápadní, se tenká kůra přehřívala, kvůli tomu odumírá tkáň a kůra praská. Tato místa pak slouží jako vstupní brána pro houbovou infekci, přičemž vědci v těchto případech identifikovali bradavkatku habrovou.
Popálení sluncem je podle vědců přitom při změně klimatu stále pravděpodobnější. Průměrná roční teplota se na planetě dlouhodobě zvyšuje, i když v některých letech kolísá, což vede k delším obdobím horka a k suchu. Letošní léto bylo v tomto směru extrémní prakticky v celé Evropě.
"Naše výsledky poskytují první důkaz o tom, že poškození kůry způsobené spálením sluncem usnadňuje infekci bradavkatkou, která se již dlouho vyskytuje na habru v mnoha regionech Evropy a Severní Ameriky. Vzhledem k tomu, že klimatická změna zvyšuje četnost extrémních teplot, mohou abiotický stres a houbové patogeny stále častěji společně ohrožovat zdraví městských stromů," uvedl jeden z autorů výzkumu Ivan Milenković. Bradavkatka se přitom díky laboratorním experimentům ukázala jako velmi agresivní patogen.
Vědci proto doporučují chránit kmeny mladých stromů a stromů s tenkou kůrou před nadměrným slunečním zářením. Mezi praktická opatření patří natírání kmenů nebo instalace ochranných stínících materiálů, které sníží tepelné poškození a riziko infekce. Pro udržení zdravých stromů ve městech je rovněž nezbytné pravidelné sledování, ošetřování poraněné kůry a v případě silně poškozených jedinců jejich nahrazení novou výsadbou.