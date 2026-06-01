InterSucho: Česko zažilo druhý vrchol letošního sucha, nyní pomalu ustupuje

Česko zažilo letos již druhý vrchol půdního sucha, kdy dva nejhorší stupně zasahovaly v sobotu zhruba polovinu území a alespoň nějaký stupeň sucha se projevoval všude. Nedělní a dnešní deště tuto situaci výrazně zmírnily a jelikož meteorologové předpokládají tento týden ještě další srážky, mělo by nejhorší sucho minimálně dočasně na většině území ustoupit. Uvedli to v aktuálním hodnocení tvůrci projektu InterSucho z Ústavu výzkumu globální změny AV ČR - CzechGlobe.
Sucho už však bylo od konce dubna tak intenzivní, že napáchalo v zemědělství značné škody. Mnozí zemědělci-reportéři projektu hodnotí situaci až jako kritickou.
Odborníci sledují aktuální stav sucha v půdě do jednoho metru, který porovnávají s průměrem let 1961 až 2015. V neděli, kdy pršelo především v Čechách, se zmírnilo sucho především v jižních Čechách či východní části středních Čech. Dva nejhorší stupně ustoupily na 14 procent území a po dnešku a dalších deštivých dnech by se situace měla ještě dále zlepšit, nejvíce v povrchové vrstvě do 40 centimetrů. Podle mapy zobrazující obsah vody v půdě, se v této vrstvě v Polabí, Poohří a na jižní Moravě nacházela zásoba pouze do 15 milimetrů, v hlubší vrstvě do jednoho metru byla situace jen o málo lepší.
K lepší situaci v nadcházejících dnech má přispět nejen vlhčí, ale i chladnější počasí. "Vydatnějšího deště se tento týden dočkáme ještě hlavně ve středu a v pátek. Týdenní úhrny by se měly pohybovat mezi 20 a 40 milimetry. Zároveň se i ochladí a denní teploty budou nejčastěji mezi 20 a 25 stupni Celsia, ale například ve středu spadnou pod 20 stupňů, místy i k 15. Pokud se ale v následujícím týdnu neobjeví další srážky, tak se půdní sucho začne zase znovu rozvíjet," uvedli tvůrci projektu.
Zemědělci již v minulých týdnech hlásili, že kvůli nedostatku vody velmi špatně vzcházejí plodiny, které se sejou později, například kukuřice. Nepříznivě se sucho projevuje na růstu polních plodin, jejichž výnos se dá očekávat nižší. A aktuálně už zasahuje sucho i do živočišné výroby, protože na loukách neroste dostatek potravy pro zvířata, tedy tráva, jetel či vojtěška, ať už jde o pastviny nebo sečené louky. Zasažené jsou i sady, především nezavlažované. V některých okresech hlásí reportéři InterSucha extrémní poškození suchem se ztrátou výnosů nad 40 procent.
Sucho sužuje také lesy, které jsou oslabené a trpí dlouhodobým stresem. Kvůli tomu pak můžou hůře odolávat případným škůdcům.