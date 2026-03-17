Intersucho: Minimum srážek za poslední tři týdny se už začíná v půdě projevovat

Minimální množství srážek od posledního únorového týdne se postupně začíná v půdě do hloubky jednoho metru projevovat. I když to opticky vypadá, že je půda stále vlhká, proti průměrným hodnotám za léta 1961 až 2015 už je na mnoha místech znát deficit, uvádějí v aktuálním hodnocení půdního sucha tvůrci projektu InterSucho. Největší rozdíl proti průměru je viditelný zhruba v severovýchodní čtvrtině Česka a podle předpovědí na dalších devět dnů je zřejmé, že bude pokračovat období s minimálními nebo dokonce žádnými srážkami a situace se bude mírně zhoršovat.
Minulý týden například pršelo na západě Česka a v jižních Čechách, úhrny přesáhly i deset milimetrů za týden, ale na velké části území nepršelo vůbec, nebo jen několik milimetrů. Tento týden slabě pršelo v pondělí, ale významné srážky se už nečekají, proto má půdní vlhkost nadále klesat. Půdu vysušují nejen vyšší odpolední teploty, ale také probouzející se vegetace, která začíná vodu odčerpávat pro svůj růst. "Za deset dnů očekáváme nižší vlhkost půdy, než je obvyklé, až na 80 procentech území republiky. Mírné a horší sucho se bude vyskytovat na 30 procentech území. Nejnižší půdní vlhkost bude na závětrné straně Krušných hor a na jižní Moravě, ale největší deficit proti obvyklým podmínkám v tuto dobu bude v severní části republiky a na Českomoravské vrchovině," uvedli tvůrci InterSucha.
Zemědělci již začali jarní práce na polích, přičemž podmínky mají proti některým předchozím letům slušné a pro vzcházení porostů by mělo být vody dostatek. Podle ohlasů na webu InterSucha jsou zatím spíše spokojeni. Velmi tak bude záležet na průběhu počasí příštích týdnů. Dlouhodobé předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu na další čtyři týdny se mění, panuje tedy spíše nejistota. V pondělí vydaná předpověď uvádí, že teplotně by měly být nadcházející čtyři týdny průměrné až nadprůměrné a srážkově by měl být podprůměrný pouze tento týden a další tři týdny spíše nadprůměrné. Nicméně ještě o týden dříve modely ukazovaly naopak podprůměrné srážky. Čím více začne vegetace čerpat vodu pro svůj růst, tím rychleji se může situace měnit.