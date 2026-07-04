InterSucho: Nedostatek vody v půdě na jižní Moravě a části Olomouckého kritický

Nedostatek vody v půdě na jižní Moravě a ve velké části Olomouckého kraje je už kritický, uvedli dnes tvůrci webu InterSucho na síti X. Z mapy, kterou vědci z Ústavu výzkumu globální změny AV ČR - CzechGlobe zveřejnili, vyplývá, že na Hané a ve značné části jižní Moravy kleslo nasycení půdy vodou pod deset procent. Blíží se tedy takzvanému bodu vadnutí, kdy jsou rostliny na suchu.
Bouřky a deště, které prošly přes Česko od pondělí do středy, výrazně změnily mapu půdního sucha. Zatímco v Čechách je půda nasycená vodou prakticky všude, značná část Moravy zůstává vyschlá. Deště tam totiž byly slabší a někde nepršelo skoro vůbec.
Nejhůře je na tom právě jih Moravy, kde je míra nasycení půdy pod deseti procenty na značné části území. Jde především o Znojemsko, Břeclavsko či Brněnsko. Relativně nejlépe je na tom část území na východu u hranic se Slovenskem, i tam se však nasycení půdy vodou pohybuje do 40 procent.
Sucho se letos projevuje velmi intenzivně už od začátku jara. Důvodem je nedostatek zimních, jarních i letních srážek. Intenzitu sucha výrazně zvýšila vlna extrémního horka na konci června, při níž několik dnů po sobě padaly teplotní rekordy, včetně absolutně nejvyšší naměřené teploty v Česku. Ještě o minulém víkendu panovalo extrémní sucho v polovině Česka, přičemž nějakým stupněm sucha bylo zasaženo celé území.