InterSucho: Půdní sucho už je na téměř polovině území ČR extrémní

Půdní sucho už je v téměř polovině Česka extrémní, což je nejvyšší stupeň. Podle webu InterSucho, za nímž stojí Ústav výzkumu globální změny AV ČR - CzechGlobe, zasahuje takto intenzivní sucho převážně Moravu. Na 40 procentech území je také zásoba vody v půdě do jednoho metru maximálně 15 milimetrů a na čtvrtině území je relativní nasycenost do deseti procent, což značí bod vadnutí, kdy už rostliny nemají odkud čerpat vláhu. Vyplývá to z aktuálních údajů na webu InterSucha.
V posledních deseti dnech už sice ustoupila tropická horka, ale déšť zasáhl jen menší část republiky. "Srážky spadly hlavně na severovýchodě a východě Moravy, vyšší úhrny zaznamenaly i Krkonoše. Ve více než polovině republiky však spadlo do pěti milimetrů za celý týden," uvedli tvůrci InterSucha. Míru sucha vědci určují jako poměr aktuálního stavu vůči průměrnému stavu za roky 1961 až 2015 v hloubce do jednoho metru.
Nejnižší nasycení půdy do deseti procent je na jižní Moravě a na Hané až do podhůří Jeseníků, na Plzeňsku, částečně v jihozápadních a jižních Čechách, v Ústeckém kraji okolo Ohře a pod Krušnými horami a také v Polabí zhruba mezi Hradcem Králové a Kolínem. Nad 70 procent je půda nasycena pouze v Beskydech a Krkonoších, ve zbytku republiky je téměř všude polní kapacita naplněná nejvýše do 40 procent.
Kvůli suchu přicházejí zemědělci o část úrody, protože polní plodiny či ovoce kvůli nedostatku vody buď zasychají, nebo nedokážou dát výnos, na jaký jsou zemědělci zvyklí nejen při normálním stavu vláhy, ale i při slabším deficitu. Sucho je problém i pro lesy, které neprodukují dřevní hmotu, protože stromy mají malé přírůsty, v horším případě mohou stromy i odumírat. Ještě hůř jsou na tom stromy ve městech.
Podle dat Českého hydrometeorologického ústavu je také velmi málo vody v řekách, na desítkách hlásných profilů jsou průtoky pod hranicí sucha, řada potoků vyschla. "Největší šance na déšť bude v úterý a ve středu, kdy se mají objevovat silnější bouřky. Další by mohly být hlavně v pátek v Čechách. Celkově by mělo být deštivěji než v uplynulých týdnech, ale zatím je předpověď spíše nejistá," uvedli tvůrci InterSucha.
Situace je velmi špatná i v jiných zemích Evropy. "Extrémní nedostatek vody je ve Francii, v Anglii, také v jižním Německu, Rakousku a severní Itálii. Jedna ze suchých oblastí pokrývá i Slovensko a Maďarsko," uvedli tvůrci InterSucha na síti X. Kvůli tomu se již rozhořela v jižnějších regionech řada přírodních požárů.