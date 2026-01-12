Brno Hotová T-Mobile Arena
Na podzim dělníci dokončí jednu z největších investic v historii Brna v podobě T-Mobile Areny na výstavišti. Multifunkční hala za více než pět miliard korun má v listopadu hostit házenkářský šampionát žen. Ve druhé půlce roku se město opět zaměří na sportovní infrastrukturu a začne budovat sportovně-rekreační areál Anthropos.
|
Rok ve znamení sportovních snů zpestří i pocta kněžím, Brno přivítá sudetské Němce
V lednu stavbaři poprvé kopnou do země kvůli severní části Bulváru, který propojí plánované nové nádraží s historickým centrem. Rozpočet počítá s 223 miliony.
Letošek je zásadním milníkem pro dlouho slibované družstevní bydlení. Po letech příprav a několika odkladech začnou dělníci stavět bytové domy na Kamenném vrchu. Dál budují koncertní sál či prodloužení tramvajové trati na Kamechy. Staví také třeba domy s pečovatelskou službou v Tuřanech a Bystrci.
|
24. dubna 2024
Město bude letos hospodařit s příjmy 21,3 miliardy a výdaji 25,7 miliardy. Úvěr 3,6 miliardy je na pokrytí kapitálových výdajů neboli investic.
Znojmo Prioritou jsou opravy chodníků
Jednou z priorit ve Znojmě jsou letos opravy chodníků a silnic. Týkají se ulic Na Záhumenkách, Na Valech a komunikace v Mramoticích za obchodem. Rekonstrukce skončí v Příměticích a na náměstí Svobody. Rekordních 22 milionů půjde na předláždění chodníků v ulicích Na Hrázi, Nové Oblekovické či Pod Soudním vrchem.
Stavbaři dokončí rekonstrukci jízdárny v Louce včetně vybavení. Pustí se do modernizace koupaliště v Mramoticích, revitalizaci podstoupí náves v Načeraticích.
„Vyčleňujeme 58 milionů na projektové dokumentace. Bez nich nemůžeme připravovat významné investice příštích let,“ uvedl místostarosta Znojma Jiří Kacetl (Pro Znojmo). Řeč je o rekonstrukci Domečku, přestavbě městských lázní na sportovní halu či přeměně budovy pošty na Horním náměstí na knihovnu.
Do nového roku vstupuje Znojmo se schodkovým rozpočtem. Příjmy budou 1,46 miliardy a výdaje 1,69 miliardy. Rozdíl pokryjí úspory minulých let. I ve Znojmě mají úvěry.
Břeclav Opravené koupaliště
S rekordním objemem dotací i rekordní částkou na investice počítá letošní rozpočet Břeclavi. Je sestavený jako schodkový, propad mezi příjmy a výdaji je 268 milionů. Na rozvojové investice město vydá téměř 540 milionů.
V létě se Břeclavané dočkají zrekonstruovaného koupaliště. Do něj a do přestavby krytého bazénu a volnočasového rekreačního areálu město investuje 311 milionů. Náklady hradí primárně z úvěru, letos vyčerpá 272 milionů.
|
17. února 2025
Další významnou investicí bude sociální bydlení U Splavu na místě někdejší policejní ubytovny. Počítá se s demolicí a přípravou území pro stavbu.
Dlouho očekávaným projektem, na který přijde řada v první polovině roku, je vybudování lávky přes řeku Dyji nad splavem. Spojí Starou Břeclav s dalšími čtvrtěmi a umožní cyklistům a pěším vyhnout se frekventované silnici první třídy.
Hodonín Energetické úspory
Novou stomilionovou půjčku si bere Hodonín na rozsáhlý projekt týkající se úspory energií. Do praxe postupně zavede přes 60 energetických opatření ve 22 městských objektech. Pro letošek město počítá také s takzvaným revolvingovým neboli opakujícím se úvěrem 200 milionů. Schválený rozpočet obsahuje příjmy 961 milionů a výdaje 1,4 miliardy.
|
Město růží, cihly, Napoleon. K přilákání turistů nestačí Baťův kanál, míní v Hodoníně
Na 120 milionů vyjdou úpravy na Sportovním náměstí včetně šaten a rozšíření umělé plochy. Desítky milionů si vyžádá rekonstrukce dětského městečka poničeného tornádem a také obnova ledové plochy na zimním stadionu.
Mezi velké projekty patří rovněž úprava parku na Mírovém náměstí za bezmála 60 milionů. V plánu jsou i revitalizace parků u Červených domků a Sadová v souhrnu za 51 milionů.
Vyškov Zámecká zahrada i bourání
Ve znamení dokončení velkých investičních akcí bude tento rok ve Vyškově. Jsou jimi rekonstrukce zámecké zahrady nebo wellness v akvaparku i likvidace skladů a hal po bývalém zemědělském podniku Lukrom, kde vyroste nová čtvrť. Pokračuje třeba výstavba nové splaškové kanalizační sítě pro Pařezovice.
Všechny tyto projekty hrají znovu podstatnou roli mezi výdajovými položkami letošního rozpočtu města. Na investice poputuje 173 milionů. Jsou v něm zapracované příjmy 817 milionů a výdaje 839 milionů. Zahrnuje také druhou splátku střednědobého úvěru na doplacení kupní ceny vyškovského pivovaru, jde o 20 milionů korun.
V plánu je oprava vzduchotechniky hlavního sálu Besedního domu. Za krajskou hygienickou stanicí v ulici Dobrovského dojde k úpravě parkoviště. „Kapacita se navýší až na sto míst,“ řekl starosta Vyškova Karel Jurka (ODS).
Blansko Vyšší výdaje na investice
Na dostavbu krytého bazénu v Blansku „padne“ letos 214 milionů, revitalizace rekreační oblasti Palava si vyžádá 134 milionů. Jde o dva projekty, které suverénně nejvíce zatíží rozpočet města v roce 2026.
Dalšími položkami na seznamu jsou dofinancování nové rotační lůžkové jednotky v blanenské nemocnici za 37 milionů či nová lávka přes řeku Svitavu za 18 milionů. Fotbalisté na hřišti v Údolní ulici se dočkají nových kabin, což z městské kasy ukrojí 28 milionů.
|
Radnice odmítá informovat opozici o investici za 260 milionů, chystá žalobu
„Kapitálové výdaje jsou v návrhu rozpočtu poprvé vyšší než ty běžné, tvoří 50,1 procenta výdajů,“ poukázal starosta Blanska Jiří Crha (ODS). Na straně příjmů i výdajů město počítá se shodnou částkou 1,17 miliardy. Příjmová stránka rozpočtu se na tuto úroveň dostala jen díky úsporám z minulých let i investičnímu úvěru, který město loni nevyčerpalo.