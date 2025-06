Vizionář jako Musk? Podvodník sliboval lidem zlato, obral je až o dva miliony

Peníze Lněnička podle vyšetřování použil pro vlastní potřebu. Kam se miliony poděly, soud nesdělil, podnikatel se k němu dnes nedostavil. V lednu si k soudu donesl knihu o americkém podnikateli Elonu Muskovi a prohlásil se za vizionáře.

„Rudolf Lněnička spolu se čtyřmi společnosti, v nichž vystupoval jako jednatel, podvedl na sedm desítek lidí, a to v období minimálně od března 2022 do června 2023,“ shrnul soudce Miloš Žďárský.

Prostřednictvím internetových stránek společností s honosnými názvy jako LBCC Investment International nebo Gold Invest Solution podnikatel podle obžaloby nabízel investiční zlato a jiné drahé kovy s certifikátem pravosti. Poškozené přesvědčil k uzavření smluv a uhrazení zálohy, jejichž výše začínala na několika tisících korun. Některé poškozené ale připravil i o dva miliony. Účty prodávajících společností přitom sám ovládal.

„Zboží klientům nedodal. Nedisponoval jím a neměl ani v úmyslu ho skutečně doručit,“ uvedla obžaloba. Některé ze společností, za které Lněnička vystupoval, měly navíc falešnou adresu, případně na uvedené adrese byl pouze prázdný byt.

„Nabízím konstruktivní řešení. Kdybych byl ve vězení, klienti dostanou tak jedno procento peněz. Já nabízím úhradu ve výši sto procent závazků za dva až tři roky v podobě obnovení projektu Gold Solution. Stačilo by šest milionů, a to jsme schopni zajistit prostřednictvím našich investorů. Přibližný zisk společnosti by byl 40 milionů ročně a půlka zisku by šla ke klientům,“ prohlásil v lednu u soudu.

Špatně pochopili dohodu, hájil se podnikatel

Krajský soud v Brně vycházel mimo jiné z listin a výpovědí svědků. Ti shodně tvrdili, že i přes uhrazení nemalých záloh na základě uzavřených kupních smluv zboží neobdrželi, a to ani v průběhu stanovené lhůty třiceti dní.

Obžalovaný Lněnička vinu odmítl. Hájil se tím, že klienti dohodu špatně pochopili. Tvrdil, že nešlo o klasické kupní smlouvy, ale o opce – dohody, které umožňují dodat zboží třeba i se zpožděním.

Jeho právní zástupce ani zástupkyně společností, ve kterých Lněnička figuroval, se k verdiktu nevyjádřili. Avizovali však, že proti rozsudku podají odvolání.

Státní zástupkyně Petra Goláňová je naopak s verdiktem spokojena. „Počkáme na doručení písemného vyhotovení rozsudku. Z toho, co zaznělo, je rozsudek pro obžalobu akceptovatelný,“ uvedla.