Írán rozhodně není vítězem konfliktu, tím ale zatím nejsou ani USA,míní odborník

Írán v konfliktu s USA podle Zdeňka Kříže z Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity utrpěl rozsáhlé materiální škody a rozhodně není vítězem konfliktu. Vítězem ale podle něj zatím nejsou ani Spojené státy. Kříž, který se specializuje na mezinárodní bezpečnostní organizace a bezpečnostní politiku, to dnes řekl ČTK.
Jednání mezi USA a Íránem podle něj nepřinesla žádný průlom a šance na dohodu je velmi nízká. Kříží míní, že požadavky obou stran jsou v současné fázi obtížně slučitelné, kdy hlavním sporným bodem je americký požadavek, aby Írán nepřekračoval úroveň obohacování uranu využitelnou pro civilní energetiku.
"Pokud by na to Írán chtěl přistoupit, mohl to udělat už v minulosti. Ochota tam nebyla,“ uvedl Kříž. Další spornou otázkou je pak režim v Hormuzském průlivu. Vodní cestu klíčovou pro globální přepravu zejména ropy a zemního plynu od začátku března blokuje Írán v odvetě za údery na své území, a to navzdory nynějšímu příměří. Po neúspěchu víkendových mírových jednání navíc hodlá také americké námořnictvo začít dnes odpoledne blokovat íránské přístavy.
Odborník připomněl, že Írán už v konfliktu utrpěl rozsáhlé materiální škody na vojenské i jaderné infrastruktuře. "Rozhodně není vítězem tohoto konfliktu. Ale vítězem zatím nejsou ani Spojené státy,“ uvedl.
K možnosti dohody se staví skepticky. Podle něj by se k ní mohlo dospět pouze v případě zásadního ústupku jedné ze stran. Uvedl, že pokud by si měl tipnout, kdo ustoupí, budou to podle něj Spojené státy. Jednání mohou pokračovat, ale důvěra je na obou stranách nízká, řekl Kříž. Íránští vyjednavači mohou podle něj vnímat jako problém to, že po předchozích diplomatických kontaktech následovaly americké vojenské údery.
Současná situace je buď "klidem před další eskalací", nebo obdobím, kdy Spojené státy přehodnocují své politické cíle vůči Íránu, soudí expert.
Spojené státy a Izrael zahájily 28. února údery proti Íránu, které zažehly regionální konflikt. Teherán a jeho spojenci v odvetě začali drony, balistickými střelami a raketami útočit mimo jiné i na ropnou infrastrukturu v okolních arabských zemích. Írán také blokuje Hormuzský průliv, kudy běžně prochází zhruba pětina světové produkce ropy a přibližně třetina zkapalněného zemního plynu (LNG), což zvyšuje ceny ropy na mezinárodních trzích.