Ivančice budou bez rady, jedna ze stran zcela odešla ze zastupitelstva

Desetitisícové Ivančice na Brněnsku budou bez rady. Starostové a osobnosti pro Moravu (SOM), kteří získali v patnáctičlenném zastupitelstvu jeden mandát, se rozhodli rezignovat. Zvolený zastupitel Jan Dašovský rezignoval na post zastupitele a všichni ostatní se vzdali pozice náhradníka. Zastupitelstvo tak nyní bude čtrnáctičlenné, což vznik rady neumožňuje. Starostové jednali o koalici, ale nakonec se její součástí nestali. Se vzniklou staronovou koalicí nesouhlasí, stejně jako s tím, že na plný úvazek jako uvolněný měl řídit město pouze starosta. Dále uvedli, že je vedení města nechce pustit do žádného výboru. Vyplývá to z informací na facebooku a z toho, co řekl Dašovský ČTK.
Dašovský uvedl, že "nyní bude koalice muset chodit se vším do zastupitelstva". Podle něj tak bude lépe vidět na to, co koalice dělá, a ostatní opoziční strany budou moct lépe kontrolovat její činnost. "Respektujeme rozhodnutí, ale nechceme být součástí řešení, které nepovažujeme za dobré pro Ivančice. Budeme se ucházet o členství ve finančním a kontrolním výboru, a pokud budou zřízeny komise, rádi v nich dáme své zkušenosti k dispozici," uvedla strana na facebooku.
Ustavující zastupitelstvo se koná dnes v podvečer. Pro budoucího starostu a někdejšího místostarostu Jaroslava Sojku (Strana soukromníků ČR) je krok SOM překvapením a zklamáním. "Informace jsme měli v pondělí a že rezignovali úplně všichni, jsme se dozvěděli dnes ráno. Podle mě by strana měla pracovat s mandátem, který od voličů dostala. Samozřejmě nám to komplikuje situaci, protože nemůžeme postavit radu, která měla být pětičlenná," řekl Sojka.
Koalice je tříčlenná a jejími členy jsou ještě uskupení Praví Vančáci s podporou starostů a Živé Ivančice. Neuvolněnými místostarosty měli být Milan Buček a Jan Halbich. "Musíme nyní vyřešit mezi sebou v koalici, jak budeme postupovat. Nepřipadá nám vhodné, abychom měli pět místostarostů, což znamená, že ti, kteří měli být radními, ve funkci nebudou. Také musíme řešit, že když nebude vedení města pětičlenné, ale tříčlenné, zda opravdu stačí jeden uvolněný funkcionář. Oba místostarostové totiž pracují v oboru, ve kterém by jim lidově řečeno ujel vlak, a svých aktivit se vzdát nechtěli. Musíme to nějak přehodnotit," řekl Sojka. Neobává se ale toho, že by se jinak vedení města nějak zásadně komplikovalo, i když ze zákona na zastupitelstvo přechází část kompetencí, které by jinak měla rada. Patrně vznikne vedle kontrolního a finančního výboru ještě výbor pro školství, vzdělávání a sport, aby bylo město akceschopné v této oblasti. Sojka zmínil, že se příští rok budou slučovat některé školy.
Zastupitel a dlouholetý manažer Mikroregionu Ivančicko Bohumil Smutný (KSČM) ČTK řekl, že postoji SOM rozumí, ale osobně by tak nepostupoval. Podle něj by bylo vhodnější, kdyby se Sojka pokusil vytvořit širší koalici, ta současná má devět zastupitelů. "Ale asi je na to pozdě a dostali jsme se do krajní situace," řekl Smutný, jenž by měl být předsedou kontrolního výboru. Dostal volnou ruku, aby navrhl jeho členy. "Chci, aby v něm byli zástupci všech opozičních stran, a záleží, jestli je zastupitelstvo schválí. Do finančního výboru si asi bude chtít koalice jmenovat své členy," řekl Smutný.