Ivančice na Brněnsku budou mít po 12 letech patrně nového starostu

V Ivančicích na Brněnsku patrně skončí po 12 letech starosta Milan Buček (Praví Vančáci s podporou Starostů). Jeho strana skončila v komunálních volbách minulý týden třetí. V současnosti se vedou jednání o novém starostovi a podobě koalice, řekl Buček ČTK. Vítězem voleb se staly Živé Ivančice s dosavadním místostarostou Janem Halbichem, který vyjednávání komentovat nechtěl. Rozdíly mezi prvními čtyřmi stranami byly tak malé, že všechny mají po třech zastupitelích. Do zastupitelstva se dostaly ještě další tři strany, každá s jedním zastupitelem.
Starostou Ivančic by podle Bučka mohl být dosavadní dlouholetý místostarosta Jaroslav Sojka (Strana soukromníků ČR), protože dostal nejvíce preferenčních hlasů ze všech kandidátů v Ivančicích. "Vždycky jsme měli takovou dohodu a ctili jsme to. Tentokrát má víc než já," řekl Buček.
Sojka souhlasí, ČTK ale řekl, že je třeba o tom jednat i s dalšími subjekty a musí dojít ke shodě. "Jednat chceme se všemi, abychom předešli tomu, že tu budeme mít zarytou opozici jako v minulosti, kdy nás pořád někteří napadali," řekl Sojka. Buček v tomto případě poukázal na lídra ANO Vladimíra Surovčíka, který před čtyřmi lety kandidoval za Přísahu. S ním by Buček v koalici být nechtěl. "Se všemi ostatními se rád potkám," řekl Buček. Jedná se o jednoho zástupce komunistů, ODS a Starostů a osobností pro Moravu.
Sojka s Bučkem řekli, že se objevily některé třecí plochy a jasněji by mohlo být ve čtvrtek. "Preferujeme koalici se třemi subjekty, ale uvidíme, jak to dopadne," řekl Sojka.
Ivančice čeká v příštích letech výraznější rozvoj, než zažily v posledních dekádách. Výstavba nových bloků v dukovanské elektrárně přinese stovky nových pracovních míst a předpokládá se, že tito lidé budou hledat v Ivančicích bydlení i další služby.