Ivančicím bude dále vládnout stejná koalice, starostou bude nově Jaroslav Sojka

Ivančicím na Brněnsku nadále povládne trojkoalice ve složení Živé Ivančice, Strana soukromníků ČR a Praví Vančáci. Starostou se má stát dosavadní místostarosta Jaroslav Sojka (Soukromníci) a dlouholetý starosta Milan Buček (Praví Vančáci) bude řadovým zastupitelem, řekl Sojka ČTK. Každá z těchto stran získala tři zastupitele, zastupitelstvo je patnáctičlenné.
Sojka se stane starostou, ač jeho strana skončila druhá. Získal totiž největší počet preferenčních hlasů ze všech kandidátů ve městě. Lídr vítězných Živých Ivančic Jan Halbich by měl být prvním místostarostou a jeho kolegyně Kristýna Cmíralová druhou. V radě mají ještě zasednout Erik Feith (Soukromníci) a Tomáš Čožík (Praví Vančáci). Jediným uvolněným, tedy plně placeným představitelem města má být Sojka, všichni ostatní budou neuvolnění. Navržení politici mají být do svých funkcí zvoleni na ustavujícím zastupitelstvu, jež by se mělo konat začátkem listopadu.
"Jednání trvala déle, protože jsme chtěli mluvit také s ostatními uskupeními, poznat jejich pohled na rozvoj města a domluvit se na způsobu spolupráce, který bude otevřenější a transparentnější. Chceme, aby se důležité projekty řešily včas, informace se sdílely a prostor dostali také občané a opozice," uvedly na svém facebookovém profilu Živé Ivančice.
Podle Sojky je nyní potřeba si vytyčit v programu priority. "Určitě se musíme zabývat zvýšením kapacit základního školství, máme v plánu stavět sociální bydlení a řešit terénní péči o seniory," řekl Sojka. Stavět by se měl přestupní terminál u nádraží, kam se přesune i autobusové nádraží a v návaznosti na to by se mělo proměnit Tesařovo náměstí a prostor před Besedním domem. "Živé Ivančice jsou hodně zaměřené na zeleň, v tom jsou naše programy ve shodě," řekl Sojka.