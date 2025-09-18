U příležitosti patnáctých narozenin dnes orloj každou celou hodinu od 11 do 23 hodin vydává jubilejní edici hodinových kuliček v černé barvě a označených číslem patnáct.
Bizarní orloj v Brně slaví 15 let. Čelil posměškům, na Silvestra se obléká
Jak funguje brněnský orloj?
Jednou z hlavních výtek, která orloj od počátku provázejí, je komplikované odečítání aktuálního času. Většina kolemjdoucích netuší, jak mechanismus číst.
A zdá se, že to není úplně jasné ani jednomu z autorů díla, akademickému sochaři Oldřichu Rujbrovi:
V roce 2017 proto město na náměstí doplnilo trojici klasických hodin, které mají sloužit jako jednodušší orientační bod pro veřejnost. Nechal je nainstalovat tehdejší primátor Petr Vokřál (ANO) v reakci na stížnosti obyvatel i turistů.
Jak číst brněnský orloj?
Pokud se přece jen chcete pustit do čtení času na brněnském orloji, princip fungování je následující:
V horní části monumentu se nachází skleněná lupa, na které se postupně zobrazují číslice od 1 do 12. Ty označují hodinu a jsou rozděleny malými čárkami. Celou hodinu signalizuje poloha čísla přesně uprostřed lupy. Čísla se plynule posouvají zleva doprava. Vlevo se objevuje hodina, která právě nastává, zatímco vpravo ta, která odchází.
Nad touto skleněnou lupou je umístěna menší lupa, tzv. minutovka. Má podobu menšího talířku, který se otáčí a naklání podle toho, jak přibývají jednotlivé minuty. Je-li disk nakloněn směrem ven z obelisku, znamená to celou hodinu. Talířek se otáčí zleva doprava, podobně jako ručička na ciferníku. Vpravo ukazuje čtvrt, směrem k obelisku půl, doleva tři čtvrtě a opět ven celou.
Celý horní díl orloje se navíc jednou za minutu otočí kolem své osy. Díky tomu je možné čas vidět ze všech stran náměstí Svobody. Každé otočení trvá přesně jednu minutu, což ukazují i dva ostré hranoly fungující jako „vteřinovka“.
Kdy padají kuličky z brněnského orloje?
Legendy
Podle pověsti mohla švédského generála zabít pouze koule odlitá za magického rituálu a vystřelená o půlnoci. „Orloj má tvar nábojnice, rakety, vojenského symbolu, ze kterého padají kuličky schopné zabít vůdce švédských nájezdníků,“ popsal Oldřich Rujbr.
Brněnský orloj vydává skleněnou kuličku každý den v 11:00. Proč se v Brně „zvoní poledne“ už o jedenácté? Jde o odkaz na legendu spojenou s obléháním města švédským vojskem v roce 1645.
Podle pověsti tehdy generál Torstenson při válečné poradě prohlásil, že pokud město nedobude do pravého poledne, stáhne se. Tuto informaci se údajně podařilo doručit obráncům, kteří se rozhodli situace využít a polední zvonění z katedrály na Petrově záměrně posunuli o hodinu dříve.
Skleněná kulička tak symbolicky připomíná vítězství důvtipu nad početní převahou nepřítele. Od vzniku orloje prošlo jeho mechanismem více než 35 různých motivů kuliček. Například během adventu orloj vydává kuliček více.
Od 18. září 2010, kdy byl orloj uveden do provozu, vydal hodinový stroj do dnešního dne celkem 11 285 kuliček.
Kolik stojí kulička z brněnského orloje?
Skleněná kulička, kterou se vám podaří chytit přímo z orloje, je zdarma. Pokud se vám však nechce čekat, můžete si jednu pořídit i v brněnském turistickém informačním centru, cena se pohybuje okolo čtyř set korun v závislosti na motivu.
Fakta o orloji
Původně turistická atrakce zaměřená na chytání netradičního suvenýru časem vedla ke zformování tzv. „kuličkové mafie“, jak se začalo říkat spekulantům, kteří skleněnky sbírali a posílali na černý trh. K orloji přicházeli často až s tříhodinovým předstihem, aby si zajistili místo přímo u okýnka, z něhož kulička vypadne. Někteří si přinášeli k časostroji i rybářské židličky, aby je při čekání nebolely nohy, nebo nastražili do orloje pasti na chytání skleněnek.
Ačkoli se situace v poslední době do značné míry zklidnila a v „běžných“ dnech u časostroje spekulanti nepostávají, občas se při příležitosti vydání limitovaných edic kuliček „mafie“ opět objevuje.