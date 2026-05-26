Rozhodnutí nyní míří ke spolupodpisu premiéra Andreje Babiše (ANO), informovala prezidentská kancelář.
Akademický senát v dubnu hlasoval o odvolání kvůli opakovaným výhradám k vedení školy. Pro konec rektorky hlasovalo devět z dvanácti členů senátu. Podle jeho předsedkyně Petry Vodičkové byly hlavním důvodem problémy v řízení JAMU a narušená komunikace uvnitř instituce.
Členové senátu v dubnu upozorňovali například na ztrátu důvěry části akademické obce, personální nestabilitu nebo komplikovanou spolupráci vedení školy s jednotlivými fakultami. Kritika směřovala také k údajně netransparentnímu rozhodování a atmosféře uvnitř školy.
„Zásadní bylo, že rektorka nedokázala představit funkční tým. Spolupracovala pouze s jedním prorektorem, který navíc skončí k 30. září. Byl to nedostačující a nefunkční stav. Zaměstnanci nebyli řízeni a chyběli partneři pro vnější instituce,“ řekla v dubnu Vodičková.
Připustila, že zákon nestanoví, jak má vedení vypadat, ale rektorka podle ní opakovaně vyjadřované obavy senátu odrážela s tím, že na vytvoření vedení pracuje. „Říkala, že už má jména na prorektorská místa, ale že nám je nesdělí. A dosud žádné jméno nepředstavila,“ řekla Vodičková.
Willi se ale těmto námitkám bránila. „Rektorka má plné právo směřovat vedení tak, aby bylo funkční a odpovědné. Zákon jí dává rozhodovací primát, nikoli povinnost okamžitě naplnit předem očekávaný personální model. Rozhodující je, zda jsou agendy právně a organizačně zajištěny, nikoli zda odpovídají představám kritiků o ‚ideální‘ struktuře,“ oponovala rektorka.
Barbara Marie Willi už dříve uvedla, že některé výhrady považuje za účelové a odmítla, že by školu řídila nekompetentně. Zdůrazňovala naopak kroky vedoucí k modernizaci fungování JAMU i snahu o posílení její mezinárodní prestiže.
Willi stála v čele JAMU od roku 2022. Je uznávanou cembalistkou a hudební pedagožkou, dlouhodobě působila také v zahraničí.