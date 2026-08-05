JAMU chce od Brna koupit budovu, ve které má rektorát, s byty nepočítá

Brněnská Janáčkova akademie múzických umění (JAMU) chce koupit od města budovu v Beethovenově ulici, kde má škola rektorát. Brněnští radní na svém posledním zasedání schválili záměr budoucího prodeje. Chtějí vyhovět škole, která budovu plánuje využít pro výukové účely, sdělil ČTK Tadeáš Mima z tiskového střediska magistrátu. V budově jsou i byty, škola s nimi však nepočítá. V případě prodeje jedná bytový odbor s nájemníky o poskytnutí náhradních bytů, uvedl Mima.
Na to, že chce JAMU koupit budovu, upozornil koncem loňského roku server iROZHLAS.cz. "Část budovy Beethovenova 2 již JAMU užívá od roku 1997 na základě věcného břemene jako sídlo rektorátu a katedry jazyků. Věcné břemeno užívání je zřízeno na dobu 30 let, tedy do roku 2027," řekl Mima. "Nyní se jedná o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní, která bude obsahovat podmínky pro uzavření samotné kupní smlouvy," doplnil.
Podle mluvčí JAMU Romany Elsner škola dlouhodobě hledá možnosti, jak rozšířit zázemí pro výuku. "Zatímco rozsah studijních programů i dalších aktivit školy se v posledních desetiletích výrazně rozrostl, prostorové kapacity tomu neodpovídají. Navíc výhledově skončí věcná břemena prostor v Bayerově ulici, kde sídlí Divadelní studio Marta a Ateliér scénografie, stejně jako skončí u prostor rektorátu v Beethovenově ulici. Proto uvažujeme o koupi, přestavbě budovy a jejím propojení s budovou divadelní fakulty," uvedla Elsner.
V budově je 20 bytů, 14 z nich je podle Mimy v současnosti obsazených. "Některé pronájmy jsou dlouhodobé, jiné byty jsou naopak určeny jako byty sociální, startovací či pro bydlení studentů," doplnil. Po přestavbě chce škola prostory využívat pouze pro uměleckou výuku a projekty. "V současných úvahách proto s bytovým využitím objektu nepočítáme," uvedla Elsner.
Škola má na propojení budovy rektorátu s divadelní fakultou zpracovanou studii proveditelnosti. "Kupní cena nemovitosti bude vycházet z odhadu soudního znalce, která bude stanovena až v době faktického prodeje. O většinu financí se budeme ucházet u odpovídajících programů na podporu rozvoje vysokých škol. Nyní jsme ve fázi debat a jednání, k přípravě a vypsání příslušných dotačních titulů má dojít až v následujících dvou letech," dodala mluvčí.