JAMU prozatímně vede Ondra, rektorka Willi už ve funkci skončila

Janáčkovu akademii múzických umění (JAMU) ode dneška prozatímně vede prorektor Miroslav Ondra z divadelní fakulty. Dosavadní rektorku Barbaru Marii Willi odvolal na návrh akademického senátu prezident Petr Pavel, rozhodnutí potvrdila vláda. Škola písemné odvolání obdržela v pátek, o dalším vývoji dnes informovala na webu. Nové rektorské volby vyhlásí akademický senát v pondělí.
"Prioritou JAMU nadále zůstává zajištění nerušeného průběhu výuky, umělecké činnosti, mezinárodních partnerství i všech dalších aktivit akademie, a to při maximální podpoře studujících a zaměstnanců," stojí na stránkách školy.
Willi jako rektorka nahradila Petra Michálka, který funkci neobhájil. Volba se konala loni v červnu, Willi do funkce nastoupila letos 1. února, už koncem dubna ale akademický senát žádal její odvolání. Část akademické obce měla k dosavadní práci Willi výhrady. Šlo o způsob řízení školy, neobsazení prorektorských pozic, odchod kvestorky nebo sejmutí ukrajinské vlajky z budovy rektorátu.
"Uznávám, že můj postup v otázce sejmutí vlajek z prostor rektorátu nebyl dostatečně předem komunikován, což vedlo k nepochopení tohoto kroku a k jeho zjednodušené interpretaci. Záměrem tohoto rozhodnutí nebylo vyvolat konflikt ani zpochybnit hodnotové postoje akademické obce, ale otevřít prostor pro jiný pohled na podoby symbolického vyjádření v akademickém prostředí," uvedla k problému s vlajkami Willi ve stanovisku pro akademický senát.
Kritiku způsobu řízení školy Willi odmítla. "Zvolený postup nesměřoval k oslabení řízení školy, ale k jeho zpřesnění, racionalizaci a dlouhodobé funkčnosti," argumentovala. Škola nyní na webu avizovala jmenování prozatímního týmu prorektorů, kteří budou zajišťovat chod akademie a výkon všech klíčových akademických, provozních a administrativních funkcí.
Cembalistka Willi pochází z Německa, s brněnskou akademií různými způsoby spolupracuje zhruba 35 let. Dříve působila jako děkanka hudební fakulty.