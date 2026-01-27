Grolich šéfem lidovců? Jihomoravský hejtman oznámí své další politické plány

Žádný z lidoveckých politiků se nemůže v poslední době pochlubit takovým úspěchem u voličů jako Jan Grolich. Ten předloni v krajských volbách obhájil post jihomoravského hejtmana, když jako lídr koalice SPOLU posbíral na jižní Moravě téměř 40 procent hlasů. Nyní se zřejmě chystá kandidovat do čela KDU-ČSL, své další plány oznámí ve středu.
Jan Grolich svolal tiskovou konferenci do Prahy, což značí, že se jeho oznámení bude týkat celostátní politiky. Lidovci si budou volit nové vedení na konci dubna.

Momentálně v parlamentu disponují šestnácti poslanci, které však získali pod hlavičkou koalice SPOLU, tedy ve spojení s ODS a TOP 09. Ve stejné sestavě kandidovala KDU-ČSL i v předchozích parlamentních volbách, samostatně se ve volebních průzkumech dlouhodobě pohybuje pod hranicí vstupu do Sněmovny.

Poctivý tahoun s duší komika, popisuje okolí budoucího hejtmana Grolicha

Aktuálním předsedou je Marek Výborný, který zatím neoznámil, zda hodlá kandidovat.

O Grolichovi jako možném předsedovi lidovců se hovořilo už na podzim 2024 po jeho ohromujícím triumfu v krajských volbách. Ke kandidatuře jej vyzýval tehdejší předseda Marian Jurečka i další straníci.

V Grolichův prospěch hovořil jeho moderní styl, jehož součástí je mimo jiné zdatné využívání sociálních sítí, což mělo pomoci oslovit mladé voliče. Hejtman dřív vystupoval jak stand-upový komik, takže před kamerou působí autenticky. Už svůj první volební úspěch v roce 2020 přisuzoval odlehčené kampani.

Tři roky hejtmana Grolicha: chvála za krizové řízení, kritika za videa

Před dvěma lety se však rozhodl setrvat na jižní Moravě. „Díky silnému mandátu, který jsem od voličů získal, si uvědomuji, jaké tady na jihu Moravy mám závazky a rozhodl se, že nebudu kandidovat na předsedu KDU-ČSL,“ uvedl Grolich krátce po krajských volbách v září 2024.

Nyní nejspíš svůj názor změnil. Na středeční tiskové konferenci hodlá prezentovat „zásadní rozhodnutí týkající se jeho směřování na politické scéně“. Logicky se tak nabízí, že se chce ucházet o post předsedy strany.

Měl by velkou šanci, míní Celý

Jeho plusem jsou zmíněné volební úspěchy, jako nevýhodu některé hlasy ze strany vidí, že dosud nepůsobil v Praze, kde se o „velké politice“ rozhoduje.

„Pokud se rozhodne kandidovat, bude mít podle mě velkou šanci. Moji podporu určitě bude mít,“ avizuje šéf jihomoravské buňky KDU-ČSL a Grolichův náměstek na hejtmanství Roman Celý.

Podle něj byla předloni situace jiná, protože zbýval rok do sněmovních voleb a Grolich by přebíral zodpovědnost ve chvíli, kdy předchozí práci nemohl nijak ovlivnit. „Dnes by byl v podstatě na startu před dalšími volbami,“ zmiňuje Celý s tím, že pro předsedu je nevyhnutelné, aby se v politice přesunul do Prahy. Z jihu Moravy se dá podle něj strana řídit jen po omezenou dobu.

„Když do toho půjde, tak má moji podporu,“ oznamuje na adresu Grolicha jeho blízký spojenec, místopředseda KDU-ČSL a poslanec Jiří Horák. Podle něj zvládne Grolich řídit stranu i z jihu Moravy. Podporu Grolichovi vyjádřil i poslanec a bývalý ministr životního prostředí Petr Hladík.

