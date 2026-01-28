Komik, hejtman i krizový manažer. Kdo je nový adept na šéfa lidovců Grolich

Autor: rkr
  11:22aktualizováno  11:22
V jednačtyřiceti letech stále patří ve vrcholné politice mezi mladíky, přitom „kroutí“ už druhé volební období v roli jihomoravského hejtmana. Nyní Jan Grolich usiluje o pozici celostátního předsedy lidovců. Kromě volebních úspěchů na krajské úrovni má za sebou úspěšné zvládnutí několika krizových situací, zároveň je zdatný v komunikaci.
Jihomoravský hejtman Jan Grolich (KDU-ČSL) kandiduje v krajských volbách 2024...

Jihomoravský hejtman Jan Grolich (KDU-ČSL) kandiduje v krajských volbách 2024 jako lídr koalice SPOLU. | foto: Radim Strachoň, MAFRA

Z dokumentu Vládce Grolich režiséra Jakuba Ondráčka
Z dokumentu Vládce Grolich režiséra Jakuba Ondráčka
Jihomoravský hejtman Jan Grolich na závěrečném happeningu koalice SPOLU v Brně....
Celostátní konference KDU-ČSL. Jan Grolich. (10. října 2025)
11 fotografií

V roce 2020 vynesla do té doby ne úplně známého starostu Velatic na Brněnsku do křesla jihomoravského hejtmana kampaň „Grolich je jinej“. V ní zužitkoval své umění stand-upového komika, který dokáže autenticky a poutavě komunikovat s okolím.

„Naše kampaň byla trochu odlehčená, což se musí dělat uvěřitelně. Myslím si, že u jiných politiků to obecně tak uvěřitelné není, mě ale lidé takhle skutečně znají,“ mínil Grolich, který tehdy získal třetí nejvyšší počet preferenčních hlasů ze všech politiků v Česku.

Poctivý tahoun s duší komika, popisuje okolí budoucího hejtmana Grolicha

V čele kandidátky KDU-ČSL sice skončil s 15,5 procenty druhý za ANO, ale hravě složil koalici s Piráty, ODS a Starosty pro jižní Moravu. A ve funkci hejtmana prokázal, že není jen mistrem atraktivních videí a sociálních sítí.

Dokázal se totiž zdatně vypořádat hned s několika krizovými situacemi: funkci začínal v období covidu, poté musel řešit následky ničivého tornáda na Břeclavsku a Hodonínsku, návrat covidu, příval uprchlíků z války na Ukrajině a na závěr volebního období také povodně. Za to, jak v těchto těžkých zkouškách obstál, jej ocenil i jeho předchůdce v křesle hejtmana Michal Hašek z opačné strany politického spektra.

Přitáhl i mladší voliče

I proto Grolich předloni pozici hejtmana obhájil, a to přímo grandiózně. Koalici SPOLU dovedl na podzim 2024 k suverénní výhře s téměř 40 procenty hlasů a těch preferenčních už měl nejvíc v republice. K tradičně spíš konzervativním lidovcům dokázal přitáhnout i mladší voliče.

„Věřím, že za tím stojí čtyřletá práce a komunikace, kterou jsme se snažili dělat na všech úrovních. Od sociálních sítí až po to, že jsem objezdil celou jižní Moravu. Myslím si, že jsme na kraji odvedli dobrou práci,“ hodnotil Grolich svůj úspěch.

Právě tehdy se poprvé ozvalo volání, aby se chopil žezla v KDU-ČSL, která na celostátní úrovni skomírala. Ke kandidatuře na předsedu jej vyzýval i tehdejší šéf lidovců Marian Jurečka, jenže Grolich se rozhodl upřednostnit svou práci na jižní Moravě, kde si k pozici hejtmana přivzal náročnou gesci zdravotnictví.

ANALÝZA: Pro Grolicha jsou volby famózní úspěch i vykřičník, ANO stačilo málo

Nyní tento pohled přehodnotil, svou roli v tom zřejmě hrálo i načasování. „V roce 2024 byla situace jiná, protože zbýval rok do sněmovních voleb a Grolich by přebíral zodpovědnost ve chvíli, kdy předchozí práci nemohl nijak ovlivnit. Dnes by byl v podstatě na startu před dalšími volbami,“ vysvětluje Roman Celý, šéf jihomoravské buňky KDU-ČSL a Grolichův náměstek na hejtmanství.

Dveře do čela strany Grolichovi otevřelo i oznámení dosavadního předsedy Marka Výborného, že znovu kandidovat nebude, aby dal prostor změnám, které přinesou svěží vítr.

Jako zářící hvězda na krajské úrovni teď bude mít Grolich šanci pozvednout lidovce i na té celostátní. Což bude nepoměrně obtížnější úkol, a to nejen kvůli jeho nevelkým zkušenostem s „pražskou“ politikou. Na jižní Moravě, která je tradiční baštou KDU-ČSL, se totiž mohl opřít o stabilní voličskou základnu, zatímco tentokrát bude startovat skoro od nuly.

12. listopadu 2020

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Smrt účastníka Prostřeno! Petra Adamce: Kuchař z folklorního dílu odešel náhle v mladém věku

Petr Adamec zemřel náhle.

Ve věku pouhých 32 let náhle zemřel Petr Adamec, známý z folklorního speciálu kuchařské soutěže Prostřeno!. Divákům se vryl do paměti jako kreativní kuchař, který dokázal spojit italské speciality s...

Československé soupravy komunisté zavrhli. Lehké metro se na Kačerově testovalo před 55 lety

Dokončená jednotka R1 vystavená na dvoře smíchovského závodu.

První vlaky pražského metra vyrobila československá ČKD na Smíchově. Po kolejích se poprvé vozy R1 rozjely už v polovině roku 1971, do podzemí se ale nikdy nedostaly. Měly pro sebe jen zkušební trať...

Vyfotil nejhezčí snímek pražského metra! Dami1992 své fotky tajně nechává po městě

Dami1992

Když před časem deník Metro hledal nejhezčí snímek metra, zvítězil právě ten od autora vystupujícího pod přezdívkou Dami1992. Nyní je pražský fotograf v Metru znovu. Jeho snímky totiž umí zachytit...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Tácovny přežily revoluci i fast foody! Přinášíme 10 tipů na levné jídelny v Praze

Jídelna U Rozvařilů

Přes všechny fastfoody i moderní restaurace pražskou gastroscénu dodnes tvoří i početná nabídka klasických samoobslužných jídelen. Tradiční podniky mají v nabídce nejčastěji české klasiky a k tomu za...

Poslední šance vidět český kubismus na Kampě. Výstava končí už za pár dní

V Museu Kampa se poprvé v takto rozsáhlém měřítku představuje jeden z...

Už jen do 1. února je k vidění unikátní sbírka českého kubismu v pražském Museu Kampa. To má v těchto dnech otevřeno od 10 do 18 hodin. Pro velký zájem o výstavu se ale od pondělí 26. ledna provoz...

Oderská církevní škola rozšiřuje ubytování pro studenty, opravila historický dům

ilustrační snímek

Střední pedagogická a Střední zdravotnická škola svaté Anežky České v Odrách na Novojičínsku rozšiřuje zázemí pro studenty. V opravené budově někdejšího...

28. ledna 2026  10:52,  aktualizováno  10:52

Charitní pečovatelská služba v Litomyšli získala nové zázemí

ilustrační snímek

Charitní pečovatelská služba v Litomyšli na Svitavsku získala nové zázemí. Na pomezí průmyslové zóny a Trstěnické ulice postavila budovu nazvanou Vila...

28. ledna 2026  10:46,  aktualizováno  10:46

Schválně vyvolal potyčku, aby ukradl hodinky za milion. Policie žádá o pomoc

Ukradl hodinky za milion a utekl, podezřelého hledá policie

Pražští kriminalisté pátrají po neznámém muži, který při potyčce na Starém Městě ukradl drahé hodinky značky Rolex. Z místa poté utekl, jeho tvář však zachytil kamerový systém v ulici. Policisté...

28. ledna 2026  12:22,  aktualizováno  12:22

Kauzy poslance probublaly na radnici Hradce, opozičník čelil návrhům na odvolání

Hradecký zastupitel Denis Doksanský (bezp. za ANO) (24. října 2022)

Dvě kauzy kolem poslance Denise Doksanského (ANO) v úterý odpoledne prosákly i do diskuse městských zastupitelů Hradce Králové. Šéf škol Sion čelil hned dvěma návrhům na odvolání. O jeho vystoupení z...

28. ledna 2026  12:22

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Olomoucké muzeum láká na výstavu italského barokního malířství Idea Krásy

OlomouckĂ© muzeum lĂˇkĂˇ na vĂ˝stavu italskĂ©ho baroknĂ­ho malĂ­Ĺ™stvĂ­ Idea KrĂˇsy

Čtyři desítky obrazů a kreseb, které ilustrují vývoj italského barokního malířství rozkročeného mezi naturalismem a klasicismem, nabízí výstava s názvem Idea...

28. ledna 2026  10:38,  aktualizováno  10:38

Na Jesenicku zemřela seniorka na elektrokole po střetu s osobním autem

ilustrační snímek

Na Jesenicku zemřela po střetu s osobním autem třiasedmdesátiletá seniorka jedoucí na elektrokole. Tragická nehoda se stala v úterý večer v České Vsi, jde o...

28. ledna 2026  10:31,  aktualizováno  10:31

Drogového bosse Kováče odsoudili na 23 let. Policie po něm stále pátrá

Vilém Kováč (na snímku) je obžalovaný z organizování rozsáhlé drogové trestné...

Krajský soud v Liberci dnes uložil uprchlému Vilému Kováčovi trest 23 let vězení. Podle obžaloby vedl libereckou větev mezinárodního drogového gangu, která distribuovala přes tunu kokainu a tři a půl...

28. ledna 2026  11:42,  aktualizováno  12:15

Policisté zasahují na černošickém úřadě v Praze, zadrželi 16 lidí

Zásah policie v budově na Praze 2, kde sídlí Městský úřad Černošice. (28. ledna...

Pražští policisté ve spolupráci s cizineckou policií a dalšími útvary zasahují na Městském úřadu Černošice v Praze 2 a dalších místech. Zadrželi 16 lidí, zatím nikoho neobvinili. Radnice pracoviště...

28. ledna 2026  10:02,  aktualizováno  12:10

BILLA ani v roce 2026 nepolevuje. Opět plánuje masivní expanzi napříč Českou republikou

28. ledna 2026  12:07

Ostravská náměstkyně Hoffmannová dál povede školství, koalice změnu odmítla

ilustrační snímek

Náměstkyně ostravského primátora pro školství Andrea Hoffmannová (Piráti) bude svou funkci od února do konce volebního období vykonávat z pozice neuvolněné...

28. ledna 2026  10:24,  aktualizováno  10:24

Muzeum Jindřichohradecka láká kromě výstav na obnovený rajský dvůr

ilustrační snímek

Muzeum Jindřichohradecka láká letos návštěvníky kromě tradičního programu i na obnovený rajský dvůr minoritského kláštera. Mezi vrcholy letošní sezony budou...

28. ledna 2026  10:16,  aktualizováno  10:16

KVÍZ: Jak dobře znáte seriál Bridgertonovi?

Balonových rukávů je seriál plný.

Lesk plesových sálů, romantické intriky i jedovaté drby Lady Whistledown. Seriál Bridgertonovi patří mezi nejsledovanější romantické tituly posledních let a s příchodem nové série znovu přitahuje...

vydáno 28. ledna 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.