Komik, hejtman i krizový manažer. Kdo je nový adept na šéfa lidovců Grolich

V roce 2020 vynesla do té doby ne úplně známého starostu Velatic na Brněnsku do křesla jihomoravského hejtmana kampaň „Grolich je jinej“. V ní zužitkoval své umění stand-upového komika, který dokáže autenticky a poutavě komunikovat s okolím.
„Naše kampaň byla trochu odlehčená, což se musí dělat uvěřitelně. Myslím si, že u jiných politiků to obecně tak uvěřitelné není, mě ale lidé takhle skutečně znají,“ mínil Grolich, který tehdy získal třetí nejvyšší počet preferenčních hlasů ze všech politiků v Česku.
V čele kandidátky KDU-ČSL sice skončil s 15,5 procenty druhý za ANO, ale hravě složil koalici s Piráty, ODS a Starosty pro jižní Moravu. A ve funkci hejtmana prokázal, že není jen mistrem atraktivních videí a sociálních sítí.
Dokázal se totiž zdatně vypořádat hned s několika krizovými situacemi: funkci začínal v období covidu, poté musel řešit následky ničivého tornáda na Břeclavsku a Hodonínsku, návrat covidu, příval uprchlíků z války na Ukrajině a na závěr volebního období také povodně. Za to, jak v těchto těžkých zkouškách obstál, jej ocenil i jeho předchůdce v křesle hejtmana Michal Hašek z opačné strany politického spektra.
Přitáhl i mladší voliče
I proto Grolich předloni pozici hejtmana obhájil, a to přímo grandiózně. Koalici SPOLU dovedl na podzim 2024 k suverénní výhře s téměř 40 procenty hlasů a těch preferenčních už měl nejvíc v republice. K tradičně spíš konzervativním lidovcům dokázal přitáhnout i mladší voliče.
„Věřím, že za tím stojí čtyřletá práce a komunikace, kterou jsme se snažili dělat na všech úrovních. Od sociálních sítí až po to, že jsem objezdil celou jižní Moravu. Myslím si, že jsme na kraji odvedli dobrou práci,“ hodnotil Grolich svůj úspěch.
Právě tehdy se poprvé ozvalo volání, aby se chopil žezla v KDU-ČSL, která na celostátní úrovni skomírala. Ke kandidatuře na předsedu jej vyzýval i tehdejší šéf lidovců Marian Jurečka, jenže Grolich se rozhodl upřednostnit svou práci na jižní Moravě, kde si k pozici hejtmana přivzal náročnou gesci zdravotnictví.
Nyní tento pohled přehodnotil, svou roli v tom zřejmě hrálo i načasování. „V roce 2024 byla situace jiná, protože zbýval rok do sněmovních voleb a Grolich by přebíral zodpovědnost ve chvíli, kdy předchozí práci nemohl nijak ovlivnit. Dnes by byl v podstatě na startu před dalšími volbami,“ vysvětluje Roman Celý, šéf jihomoravské buňky KDU-ČSL a Grolichův náměstek na hejtmanství.
Dveře do čela strany Grolichovi otevřelo i oznámení dosavadního předsedy Marka Výborného, že znovu kandidovat nebude, aby dal prostor změnám, které přinesou svěží vítr.
Jako zářící hvězda na krajské úrovni teď bude mít Grolich šanci pozvednout lidovce i na té celostátní. Což bude nepoměrně obtížnější úkol, a to nejen kvůli jeho nevelkým zkušenostem s „pražskou“ politikou. Na jižní Moravě, která je tradiční baštou KDU-ČSL, se totiž mohl opřít o stabilní voličskou základnu, zatímco tentokrát bude startovat skoro od nuly.
|
