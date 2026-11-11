Zemřel bývalý soudce Nejvyššího soudu Jan Hušek, bylo mu 83 let. Patřil k první sestavě soudců po vzniku samostatné České republiky. Několik let také předsedal občanskoprávnímu kolegiu. Zemřel v pátek, informovala dnes ČTK mluvčí soudu Gabriela Tomíčková.
Hušek byl do konce roku 1992 členem federálního Nejvyššího soudu, od 1. ledna následujícího roku byl mezi 20 prvními členy Nejvyššího soudu České republiky. V té době soud ještě sídlil v Praze, teprve později přesídlil do Brna.
Občanskoprávní kolegium vedl v letech 2002 až 2005. Soudil do konce roku 2013. Zabýval se mimo jiné náhradou škody, ochranou proti nekalé soutěži, bytovým právem a procesními otázkami občanského soudního řízení.
V úterý zemřel také další významný právník, jedenadevadesátiletý Petr Hajn, informovala Masarykova univerzita. Byl profesorem na brněnské právnické fakultě, v minulosti působil jako vedoucí katedry obchodního práva. Zabýval se hlavně soutěžním právem, problematikou nekalé soutěže, ale také třeba efektivností práva, hospodářským rizikem a právní odpovědností.