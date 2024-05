Jarní JazzFestBrno zakončí “festival na festivalu” Slavnosti synkop v Divadle Husa na provázku

Letošní ročník Slavností synkop se odehraje na třech pódiích CED – Divadla Husa na provázku. Návštěvníky poprvé potěší jazzoví umělci ze zahraničí.

Sedmadvacetiletý saxofonista z Philadelphie Immanuel Wilkins vystudoval hudbu na prestižní Juilliard School a patří k velkým příslibům americké scény. Se dvěma sólovými alby na labelu Blue Note a bezmála dvěma desítkami hráčských alb se může pochlubit spoluprací s tak zajímavými jmény jako jsou Wynton Marsalis, Jason Moran, Gerald Clayton nebo Gretchen Parlato.

Kassa Overall, nejen uznávaný bubeník, ale také producent a občasný rapper, se před jedenačtyřiceti lety narodil v Seattlu. Na konzervatoři kromě jazzu objevil hiphopové rytmy, které mu učarovaly a s oblibou jich využívá dodnes. Po přestěhování do New Yorku hrál mimo jiné s Christianem McBridem, Geri Allen nebo Ravim Coltranem, ale spolupracoval i s avantgardistkou Yoko Ono.

Zakladateli kapely 2in2out jsou saxofonistka Nela Dusová a kytarista Jan Lacina, kteří ke spolupráci přizvali kontrabasistku Kláru Pudlákovou a bubeníka Adama Sikoru. Skupina se v posledních letech vypracovala ze studentského projektu v jeden z nejzajímavějších českých jazzových počinů. Letos v červnu vydají album u labelu Bivak Records.

Pražské Limbo letos slaví dvacet let od svého založení. Pod vedením saxofonisty Pavla Hrubého je kapela rozkročena mezi více žánry: od ryzího improvisingu se dokáže vyhoupnout k hudbě melodické a trochu melancholické. Limbo má na kontě nejrůznější žánrová ocenění i nominaci na Anděla v kategorii Jazz & blues.

Podrobný program a vstupenky jsou v prodeji na www.jazzfestbrno.cz.