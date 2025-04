Jarní opening v Pražákově paláci

Systém Rathouský

Metro ● Typo ● Info Design

18. 4. 2025 – únor 2026, Pražákův palác (Husova 18, 662 26 Brno)

V Pražákově paláci připravuje Moravská galerie výstavu jednoho z nejvýznamnějších grafických designérů a typografů české poválečné generace, Jiřího Rathouského, od jehož narození uplynulo 20. dubna 2024 sto let. Vrchol Rathouského nadčasového designu tvoří orientační systém pražského metra, navržený pro pražský dopravní podnik – písmo Metron a sadu číslic Digita, kterou vytvořil pro digitální hodiny Pragotron, obdivují generace uživatelů pražského metra.

Svými esteticky výjimečnými grafickými návrhy formoval Rathouský nejen veřejné vizuální prostředí, ale i návrhy knih a časopisů, které vstupovaly do intimního prostoru našich domovů. Vytvořil grafickou podobu řady českých edic pro nakladatelství Academia, Albatros, Mladá fronta, Olympia aj. Jeho plakáty pro české filmové muzikály Starci na chmelu a Dáma na kolejích vstoupily do historie českého grafického designu jako vizuální ikony šedesátých let. Nenechte si ujít tuto jedinečnou příležitost obdivovat práci Jiřího Rathouského a připomenout si jeho přínos české grafické tvorbě.

http://moravska-galerie.cz/vystavy/jiri-rathousky/

Marie Tomanová: Kate, For You

18. 4. 2025 – 28. 9. 2025, Pražákův palác (Husova 18, 662 26 Brno)

Ve čtvrtém patře Pražákova paláce představí svoji tvorbu česká fotografka Marie Tomanová, která od roku 2012 žije a tvoří v New Yorku. Ve své práci se zaměřuje na téma mládí a hledání identity. Výstava s názvem Marie Tomanová: Kate, For You je výsledkem dlouholeté fotografické spolupráce autorky s Kate, Češkou žijící v New Yorku. Jejich první setkání a focení s její přítelkyní Odie v roce 2017 se stalo přelomovým momentem, který zásadně ovlivnil přístup autorky k fotografii. Výstava přináší intimní pohled na hledání identity a zkoumání vztahu mezi fotografem a jeho objektem skrze upřímnost, důvěru a vzájemnou inspiraci.

http://moravska-galerie.cz/vystavy/marie-tomanova/