Lokalita bývalých Jaselských kasáren se po následném zbourání budov proměnila v brněnský Sherwood, což bylo v tomto případě hanlivé označení podle divoce rostoucí zeleně připomínající les spjatý s příběhy o Robinu Hoodovi.
Na dlouhá léta opuštěném místě však teď konečně panuje čilý stavební ruch. Firma Kliminvest tam po přípravě území v minulých měsících začíná budovat první etapu bytového komplexu nazvaného Akropole.
„Nabídne 225 bytů v pěti domech, sedm nebytových jednotek v obchodním parteru a 288 parkovacích míst. Její dokončení bude ke konci roku 2028,“ oznamuje koordinátor prodeje a marketingu Jaroslav Pavlíček ze sesterské společnosti Kliminvestu Go4Home.
Investor plánuje i další dvě etapy, jejichž podrobnosti hodlá upřesnit až později. Druhá fáze výstavby by mohla začít zhruba za rok a půl. Celkové náklady na výstavbu Akropole, která zaplní areál o rozloze 26 tisíc metrů čtverečních, firma odmítla sdělit.
Dohromady každopádně vznikne přibližně 900 bytů. Jednotky nabídnou dispozice 1+kk až 5+kk. Ceny jednopokojových bytů začínají na částce 5,7 milionu korun. Předprodej začal v minulých dnech.
Parkování pod zemí a školka
Bytové domy mají být různě vysoké. Některé z nich dosáhnou až dvanácti pater, u nejnižších se počítá se šesti podlažími. Parkování je řešeno až na výjimky pod zemí. Kromě bydlení budou v budovách také komerční prostory pro obchody a služby, supermarket a restaurace.
Vznikne také mateřská škola, k níž se investor zavázal. Oproti původní domluvě ji však postaví samo město v Dělostřelecké ulici, která končí u areálu kolmo do Staňkovy. „Nyní ji projektujeme,“ upřesňuje Zdeňka Obalilová z magistrátu s tím, že náklady na výstavbu zaplatí z investičních příspěvků, které odvádí developeři městu u svých projektů. Následný provoz školky zajistí královopolská radnice, jež se stane jejím zřizovatelem.
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„Požadovali jsme, aby mateřská škola vznikla už v první etapě výstavby, a ne až ve druhé nebo třetí. Jsme ale rádi, že se s ní aspoň počítá. Pro projekt bude přínosem. Investor může zájemce o bydlení lákat, že školka je přímo v lokalitě, díky čemuž s dětmi nemusí chodit přes tři hlavní ulice v okolí,“ zmiňuje místostarosta Králova Pole Jaroslav Folprecht (ODS).
Vnitrobloky mezi domy budou určené pro jejich obyvatele. Dosud souvislým územím mezi Štefánikovou a Staňkovou nešlo projít, lidé jej museli zdlouhavě obcházet, což se změní. Novinkou bude propojení obou ulic, jež vznikne jako pokračování Šumavské ulice a naváže na Dělostřeleckou. Projít bude zároveň možné i mezi budovami.
V případě chystané uliční propojky Štefánikovy a Staňkovy se nadále uvažuje, že by tudy mohla vést tramvajová trať končící naproti plaveckému stadionu v lokalitě za Lužánkami. Územní plán města pro ni vymezuje rezervu.
V plánu je i tramvajová trať
Podle mluvčí dopravního podniku Hany Tomaštíkové dává trať v této oblasti smysl, protože se dlouhodobě počítá s rozvojem území. Naproti Akropoli vzniká bytový dům d’Elvert se 150 byty, ale v okolí se chystají i další projekty. Některé už z velké části stojí jako Rezidence Ponavia nebo Ponava City.
„Se vznikem tratě v obecné rovině počítáme, nicméně ne nutně v této konkrétní podobě. V mezidobí proběhla architektonická soutěž k území Ponava, která řešila tramvajovou trať v ulici Sportovní už od parku Lužánky, což otevírá další možnost. Aktuálně pracujeme se dvěma variantami: buď by se trať napojovala zpět ze Sportovní přes Dělostřeleckou, nebo by mohla pokračovat dál k nákupnímu centru Královo Pole,“ nastiňuje Tomaštíková s tím, že do Sportovní by se tramvaj mohla dostat po Pionýrské nebo Drobného.
Pokud by za Lužánkami opravdu vznikl nový fotbalový stadion, bylo by takové tramvajové protažení pravděpodobně nezbytné. Právě i na budoucím využití této lokality bude rozhodnutí do velké míry záviset.
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Firma žaluje Brno, za Jaselské kasárny požaduje odškodné 480 milionů
Areál bývalých kasáren čeká na jakýkoliv rozvoj jen o několik let méně než chátrající fotbalový stánek. V roce 2007 město prodalo firmě tamní pozemky. Společnost budovy zbourala, ale nezačala stavět v termínu podle smlouvy.
Město ji proto o dva roky později vypovědělo. Následoval dlouhý spor, než se před šesti lety obě strany dohodly na mimosoudním vyrovnání a prodeji pozemků za 220 milionů s tím, že investor na oplátku stáhne žaloby o zhruba 380 milionů. Změna územního plánu poté umožnila postavit více bytů i propojku mezi Štefánikovou a Staňkovou.
„Jsme rádi, že tento brownfield zmizí. Někteří lidé se divili, že něco takového tady ještě pořád je, i když jsme ve středu města,“ podotýká Folprecht.
Proměna území tak začíná po téměř dvou dekádách od pořízení pozemků Kliminvestem. „Rozsah a umístění projektu není vůbec jednoduché projednat se všemi dotčenými orgány a i vzhledem k jejich velkému počtu se termíny protahovaly,“ zdůvodňuje zdlouhavé přípravy Pavlíček.
V tomto týdnu začnou dělníci vrtat piloty a zakládat celou stavbu. Zázemí staveniště už má generální dodavatel nachystané. Zatím jsou v místě vidět hlavně velké jámy.