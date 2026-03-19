Jazz ve vodojemech. Festival v Brně slibuje koncert, jaký tu ještě nebyl

Tom Skinner, bubeník známý mimo jiné z kapely The Smile, kde hraje po boku Thoma Yorkea a Jonnyho Greenwooda z Radiohead, vystoupí 21. května ve Vodojemech na Žlutém kopci. Jazz v takovém prostředí zazní v Brně vůbec poprvé.
„Vodojemy nabízejí unikátní akustiku, ve které hudba Toma Skinnera dobře vyzní. Je zvyklý hrát ve specifických prostorách, např. kostelech, které rovněž nabízejí delší dozvuk. Ambientní, mantrický a minimalistický charakter jeho tvorby Vodojemy dobře podpoří. Pravidelné sloupoví místnosti vytváří vizuálno podobné struktuře Skinnerovy hudby, ve spojení s na míru ušitým světelným designem tak vznikne umění pro všechny smysly,“ uvádí umělecký ředitel festivalu Vilém Spilka.
Unikátní podzemní prostor s klenutými stropy patří k nejzajímavějším technickým památkám města. Pod zemí panuje po celý rok stálá teplota kolem 15 až 18 stupňů a téměř stoprocentní vlhkost vzduchu. „Strohá architektura Vodojemů vytváří jedinečný prostor na spojnici industriální haly a katedrály. Vyloženě si proto říká o „site specific“ projekt, pro nějž je Tom Skinner a jeho kapela ideálním kandidátem,“ doplňuje Spilka.
Tom Skinner patří mezi nejvýraznější osobnosti současné britské hudební scény. Jazzoví fanoušci ho znají především z kapely Sons of Kemet, která spojovala jazz, africké rytmy i taneční energii. Jejich album Your Queen Is a Reptile bylo v roce 2018 nominováno na prestižní Mercury Prize.
Vedle koncertování s různými projekty se Skinner věnuje také vlastní tvorbě. V roce 2022 vydal první album pod svým jménem Voices of Bishara, které vzniklo z živých improvizací nahraných s přáteli v jedné místnosti a později znovu poskládaných do hypnotických rytmických struktur. Na podzim 2025 na něj navázal druhým albem Kaleidoscopic Visions.
A právě skladby z tohoto repertoáru zazní i při koncertě 21. května ve Vodojemech na Žlutém kopci.