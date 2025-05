JazzFestBrno 2025: Jediný koncert BADBADNOTGOOD v Česku

Úspěšná formace má za sebou za 15 let na scéně 6 podařených alb a strhává na sebe pozornost každou další nahrávkou či producentskou spoluprací, nejen pro neobvyklé překračování hranic především mezi jazzem a hiphopem. „Přestože se setkali díky společnému studiu jazzu na Humber College v Torontu, ve skutečnosti je svedla dohromady láska k hip hopu. Jejich vkus je ale mnohem širší, kromě jmenovaných stylů hráli například se zpěvákem Frankem Oceanem a na své druhé album nahráli cover kapely My Bloody Valentine,“ líčí umělecký ředitel festivalu Vilém Spilka. Výčet jmen umělců, na jejichž tvorbě se podíleli, je ale mnohem delší a jsou mezi nimi hiphopové osobnosti jako Kendrick Lamar, Ghostface Killah, Charlotte Day Wilson nebo Tyler, The Creator.

