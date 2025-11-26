JazzFestBrno slaví 25 let. Světové hvězdy míří do Brna!

  8:00
Festival JazzFestBrno slaví čtvrtstoletí existence a k jubileu si nadělil luxusní dárky v podobě vystoupení nejvýznamnějších současných světových jazzmanů. A vy můžete tyto dárky nadělit svým blízkým. Zážitek je totiž často lepší volbou než ohrané ponožky nebo bačkory – a navíc si ho obdarovaný může užít se svými blízkými, přáteli, rodinou či partnerem.

| foto: JazzFestBrno

Opravdu je na co se těšit – každé jméno znamená pojem v současném světě jazzu a zároveň slibuje výjimečný zážitek. Posuďte sami: držitel 22 Grammy Béla Fleck, zpěvačka a basistka Esperanza Spalding, která kdysi na Grammy porazila Justina Biebera, Draka, Florence & the Machine či Mumford & Sons, nebo britské trio GoGo Penguin, jedna z nejsledovanějších kapel dneška.

„Máme z těch jmen prostě radost. Vystoupení naprosto stěžejních osobností dnešního jazzu v nejlepších brněnských sálech nám připomenou, jak současná, objevná a vzrušující je jejich hudba,“ říká s nadšením umělecký ředitel festivalu Vilém Spilka.

Jubilejní pětadvacátý ročník zahájí 6. února v Sonu společným koncertem banjista Béla Fleck, harfeník Edmar Castañeda a bubeník Antonio Sánchez, tedy formace BEATrio. Na jednom pódiu se tak sejdou mistři svých nástrojů, dohromady držitelé 22 Grammy, aby ukázali, že i tato neobvyklá kombinace dokáže fungovat a strhnout diváky.

O týden později přijede do Brna nejvýznamnější současná jazzová osobnost střední generace, kontrabasistka, zpěvačka a skladatelka Esperanza Spalding, držitelka pěti Grammy, která ve své tvorbě osobitě propojuje jazz, fusion, neo soul, R&B, bossa novu a latinskoamerický jazz.

V sobotu 28. března se v Besedním domě představí dva stylotvorní umělci – klavírista, skladatel a držitel Grammy Brad Mehldau a devítinásobný držitel této ceny, kontrabasista a skladatel Christian McBride.

O měsíc později roztančí Sono britské instrumentální trio GoGo Penguin, které do své hudby přimíchává prvky trip-hopu, breakbeatu, minimalismu i progresivního rocku. Navozuje dojem precizní elektronické hudby, ovšem pouze s použitím akustických nástrojů – klavíru, kontrabasu a bicích.

A 5. května opět v Sonu vystoupí jedna z nejvýraznějších osobností moderního jazzu, charismatický saxofonista Joshua Redman, který se v Brně představí vůbec poprvé.

Takže – pokud chcete svým blízkým připravit krásné, překvapivé, veselé, a především hudební Vánoce, JazzFestBrno je pro vás to pravé.
Vstupenky na všechny koncerty jsou v prodeji na webu festivalu, kde najdete i kompletní program a další informace.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Český slavík 2025: Kdo vystoupí, kdo je nominovaný a kdy zjistíme vítěze

Zlatou slavicí se stala Ewa Farna. (29. listopadu 2024)

Slavnostní vyhlášení ankety Český slavík 2025 je za dveřmi. Hlasování skončilo 9. listopadu, takže o vítězích je už jasno. Publikum i televizní diváci se vše dozvědí v pátek 21. listopadu, kdy...

Legendární tramvaj T3 slaví výročí. V pražském provozu je už 63 let

Prototyp tramvaje T3 ve vozovně Motol. Zřetelně je vidět původní čelní

Je těžké najít pražský symbol, který by byl tak rozpoznatelný jako tramvaj T3. Letos je to přesně 65 let, kdy vznikl její prototyp. V pátek 21. listopadu si navíc připomeneme další výročí vozu. Bude...

SIPO zdražuje. Od 1. ledna 2026 se mění podmínky i ceník sdruženého inkasa

ilustrační snímek

Využíváte k platbě pravidelných poplatků SIPO? Od 1. ledna 2026 vás tato služba zajišťovaná Českou poštou vyjde dráž. Co a proč se mění?

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Okolí Otíkovy lávky. Do terasy se zakously sbíječky. Praha 11 chce proměnit nákupní zónu. Stačí 3 miliardy

Kuriozita. Schodiště, které vede z přízemí nikam. Nebo nesmíte trpět strachem z...

Konečná metra Háje. Východní výstup směrem k Hostivařské přehradě a s odbočkou na slavnou lávku pojmenovanou po Otíkovi z filmu Vesničko má středisková není dvakrát půvabným vstupem do této části...

Je tu listopadová výluka číslo 4. Pražské metro čeká omezení také příští týden

Stanice metra Českomoravská

O víkendu 22. a 23. listopadu čeká cestující linky C přerušení provozu mezi Nádražím Holešovice a Pražského povstání. Dopravní podnik nasadí náhradní autobusy. Jde o několikátou výluku metra v řadě....

V Roudnici vlak opět strhl trakční vedení. Provoz na trati stojí, obnoví se večer

ilustrační snímek

V Roudnici nad Labem v noci nákladní vlak opět strhl trakční vedení. Provoz na hlavním koridoru mezi Prahou, Ústím nad Labem a Německem v obou směrech stojí. Poškození je podle Správy železnic (SŽ)...

26. listopadu 2025  6:42,  aktualizováno  9:46

Plzeňská nemocnice pečuje o rekordních 472 lidí s HIV, třetinu tvoří Ukrajinci

ilustrační snímek

Piercing a tetování přivezené ze zahraničí nebo nějaký operační výkon provedený v tamní ne úplně dobré nemocnici. I to jsou způsoby, při kterých se člověk může nakazit virem HIV. Fakultní nemocnice v...

26. listopadu 2025  9:42,  aktualizováno  9:42

Delší, než se čekalo. Železnice bude z Budějovic elektrifikovaná až na Šumavu

Stanice Volary GPS: 48.9071736N, 13.8831719E

Správa železnic (SŽ) mění plány elektrizace trati od Českých Budějovic do Volar. Prodlouží ji na více než dvojnásobek až k hranici Národního parku Šumava. Pokud záměr projektu začátkem příštího roku...

26. listopadu 2025  9:32,  aktualizováno  9:32

Na silnicích v hradeckém kraji leží sníh, přes den se čeká další sněžení

ilustrační snímek

Na silnicích v Královéhradeckém kraji dnes ráno zůstával po nočním sněžení rozbředlý sníh. Na silnicích v Krkonoších a v Orlických horách byla ujetá vrstva...

26. listopadu 2025  7:57,  aktualizováno  7:57

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Pohádková vesnička i Den s Rock for People. Hradec chystá vánoční trhy ve velkém stylu

Rozsvícení vánočního stromu na hradeckém Velkém náměstí (1. prosince 2024)

Hradec Králové ožije Královskými vánočními trhy v neděli 30. listopadu. Na Velkém náměstí na tři týdny vyroste pohádková vesnička, ledové kluziště i vyhlídkové kolo. Až do 23. prosince je připraven...

26. listopadu 2025  9:22,  aktualizováno  9:22

Unikátní vodní kmen probiotik z horských pramenů Bulharska získal patent a dobývá svět

26. listopadu 2025  9:19

Silnice v Ústeckém kraji jsou sjízdné s opatrností, místy sněží

ilustrační snímek

Silnice v Ústeckém kraji jsou sjízdné se zvýšenou opatrností. Silničáři mají veškerou techniku v terénu. ČTK to řekl dispečer Správy a údržby silnic Ústeckého...

26. listopadu 2025  7:34,  aktualizováno  7:34

Na Benešovsku se převrátil autobus na bok, hasiči zachraňovali cestující žebříkem

Autobus u Choratic na Benešovsku se na poli převrátil na bok, hasiči uvázlé...

Zbytky rozbředlého sněhu na středočeských silnicích ke středečnímu ránu nezpůsobují větší problémy. Většinou jsou po ošetření sjízdné se zvýšenou opatrností. Na Benešovsku u Choratic však havaroval...

26. listopadu 2025  9:02,  aktualizováno  9:12

Náměstí Míru

Náměstí Míru

Miluji vánoční světýlka a tu atmosféru, která na vás v těchto dnech všude dýchá.Co mi trochu vadí jsou davy lidí,a tak chodím nasávat vánočního ducha, když je brzy ráno,nikde ani noha a ještě ušetřím

vydáno 26. listopadu 2025  9:05

Pětiletá přestavba nádraží v Hradci startuje první výlukou, další upřesní

Modernizace vlakového nádraží v Hradci Králové potrvá do roku 2030.

Cestující na železnici v Hradci Králové čeká první výluka spojená s desetimiliardovou přestavbou zdejšího hlavního nádraží. Zakázku na proměnu největšího železničního uzlu v kraji podepsala Správa...

26. listopadu 2025  9:02,  aktualizováno  9:02

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

„Ztracený“ deváťák. Jak si vybrat střední školu, radí žákům i jejich veletrh

Krajská hospodářská komora pořádala prezentaci pěti desítek středních škol v...

Když vešel do Kongresového centra ve Zlíně, kde začal letošní veletrh středních škol ve Zlínském kraji, na okamžik se zastavil. Hluk, barvy, stovky letáků a desítky lidí v tričkách s logem škol. Na...

26. listopadu 2025  9:02,  aktualizováno  9:02

Spím se zbraní na nočním stolku, říká influencerka. Pronásleduje ji stalker

Pohyb provází Lucii Tvrdoňovou celý život. (25. listopadu 2025)

Lidem dodává energii a probouzí v nich radost z pohybu, sama však žije ve strachu ze stalkera, který ji už druhým rokem pronásleduje. Populární východočeská výživová poradkyně, instruktorka zumby a...

26. listopadu 2025  9:02

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.