Jazzový akordeonista Drnek natočil album v brněnských vodojemech

Akordeonista a skladatel Vojta Drnek natočil album v jednom z vodojemů na Žlutém kopci v Brně. Využil pozoruhodnou akustiku památky, která se v posledních letech stala turistickou atrakcí. Ve vodojemu se zvuk odráží až 56 vteřin, což proměňuje způsob, jakým hudebník hraje i poslouchá. Podle Drnka se prostor samotný stal součástí hudby. O vydání alba nazvaného Lost Wisdom dnes ČTK informoval Michal Wróblewski z labelu Ma Records.
"Album jsem začal připravovat krátce poté, co jsem přišel o své zuby moudrosti, proto Lost Wisdom. Název ale také odráží mou zkušenost s blížící se třicítkou, kdy je mladistvé sebevědomí konfrontováno s realitou a jistotu střídají nové otázky," uvedl Drnek.
"Možná právě v téhle životní etapě si čím dál více uvědomujeme, že na všech našich rozhodnutích záleží. Každý čin rezonuje a formuje to, co v našich životech přijde dál," doplnil hudebník, jenž dlouhodobě působí v Berlíně a patří k výrazným jazzovým akordeonistům.
Nové album se žánrově pohybuje mezi jazzem, ambientní hudbou a volnou improvizací. Vedle Drnkových autorských skladeb obsahuje také interpretaci skladby Peace Piece pianisty Billa Evanse. Album vychází digitálně, na CD a na vinylu, křest se uskuteční v sobotu na festivalu Ma Fest v Nové libeňské synagoze v Praze.
Absolvent brněnské JAMU Drnek je lídrem komorního jazzového tria Treetop a členem několika mezinárodních projektů. Vystoupil na řadě jazzových festivalů.