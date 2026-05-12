V Brně na stavbě prasklo jeřábu rameno. Policie uzavřela okolí, evakuuje lidi

Podle policejního mluvčího Petra Valy zatím není přesně jasné, proč rameno jeřábu prasklo a zkroutilo se, jak je vidět na snímcích, tedy zda za to může pondělní bouřka nebo jiné vlivy.
„Je uzavřena komunikace a uzavřena bude i cyklostezka kolem řeky Svratky,“ doplnil v 10:30 mluvčí.
Před 11. hodinou policisté na sociální síti X informovali, že čekají na příjezd těžké techniky, která by se měla pokusit situaci vyřešit.
Na místě jsou i hasiči, kteří mají na místě zatím jedno auto. Společně s policisty se podíleli na evakuaci lidí z okolních domů, počet evakuovaných zatím není známý.
Mimořádná událost ovlivnila i život v tamní soukromé školce, kterou navštěvuje 61 dětí. „Jen se děti přesunuly do druhé části budovy. Budu ale raději, pokud by šly třeba někam dál od školky na vycházku,“ sdělila iDNES.cz provozovatelka mateřské škole Viki Kids Club Lívia Knechtová.
Loni na jaře řešily zasahující jednotky problém s jeřábem v jiné části Brna. Asi 30 metrů vysoká konstrukce hrozila zhroucením. Firma ji dokázala stabilizovat až pozdě v noci.