Komplikací byly úzké prostory. Zraněný jeskyňář nám ale pomáhal, líčí záchranář

Karolína Kučerová
  16:02aktualizováno  16:02
Hlavní komplikací při záchraně zraněného jeskyňáře, který v sobotu při průzkumu uvázl přibližně 60 metrů pod zemí, byly úzké prostory. Do akce se zapojily desítky hasičů, ale také další odborníci. Okolnosti záchrany popsal Jiří Buček, který je profesionálním hasičem a jehož koníčkem je speleo záchranářství.

KRIMI

Sledovat další díly na iDNES.tv

Na místě bylo několik různých týmů. Jak jste si rozdělili práci?
Jednalo se o sestavu, kterou pro podobné případy nacvičujeme. Účastnili se hasiči, záchranná speleologická služba a také jeskyňáři se zaměřením. V tomto případě jsme využili kolegy a kamarády, kteří umí mikrostřílení a rozpojování hornin, čímž nám uvolnili stěny jeskyně takovým způsobem, aby nebyly zplodiny hoření.

VIDEO: Plazili se po centimetrech. Hasiči ukázali, jak náročný byl zásah v jeskyni

Jak bylo náročné se k muži dostat?
Zásah byl náročný, protože je jeskyně úzká. Při prvotním nástupu musel první tým, který se stará o zraněného člověka, překonat opravdu úzké prostory a to i s velkým množstvím vybavení. To bylo totiž potřeba, abychom udrželi zraněného v teple a poskytli mu první pomoc.

Jiří Buček je profesionálním hasičem, jehož koníčkem je speleo záchranářství. (11. ledna 2026)
V jeskynním systému v obci Rudice v Jihomoravském kraji zachraňují hasiči zraněného muže z jeskyně. (10. ledna 2026)
V jeskynním systému v obci Rudice v Jihomoravském kraji zachraňují hasiči zraněného muže z jeskyně. (10. ledna 2026)
V jeskynním systému v obci Rudice v Jihomoravském kraji zachraňují hasiči zraněného muže z jeskyně. (10. ledna 2026)
12 fotografií

Hned za nimi se rozjela akce, při které jsme za pomoci těch tří skupin začali rozšiřovat jeskyni od vchodu. Důvodem bylo, aby ti, co procházeli za námi, už mohli lézt větším prostorem. To nejužší nás čekalo na konci jeskyně. I přes všechno úpravy to byl stále náročný transport.

Ojedinělý zásah má šťastný konec. Hasiči vytáhli zraněného muže z jeskyně

Ačkoliv byl muž zraněný, podle mnoha vašich kolegů při transportu pomáhal. Jak konkrétně spolupracoval?
Většinu toho času nebyl ani v nosítkách, protože prostory jeskyně neumožňují transportovat dva metry dlouhá nosítka. Skoro celou dobu byl proto v postroji, takovém v podstatě korzetu. A pořád jsme ho museli za jeho velké pomoci pozvedávat, protlačovat a mít na sobě. Tímhle způsobem jsme ho dostávali ven.

Mimořádná akce, stísněné podmínky. Jak záchranáři dostali zraněného z jeskyně

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

KVÍZ: Poznáte značku auta podle světel?

Poznáte značku auta podle světlometu?

Poznáte automobilovou značku jen podle tvaru předních světel? Není to vždy snadné, masky se často podobají jako vejce vejci, dřívější odlišnost je nahrazena relativně unifikovanými světlomety. Přesto...

Pražští chodci. Vystrkují na okolí zadky, křičí, přenášejí svůj skromný majetek

Nejznámější pražští chodci. Klasická silueta na cyklostezkách. Je to holčička s...

Není to vždycky společensky přijatelné, ale některé lidi, které na cestách po Praze potkám, za vyfotografování opravdu stojí. Ať už svým stylem oblečení, nebo neoblečení. Nebo alespoň tím, co právě...

Návštěvnost pražských památek klesla. Kouzelná vstupenka se ale vyplatí, hlavně na začátku roku

Petřínská rozhledna byla postavena v rámci Jubilejní výstavy v roce 1891 jako...

Návštěvnost pražských památek ve správě Prague City Tourism loni klesla zhruba o pětinu. Nejvíce se to projevilo na Petříně, kde je již několik měsíců mimo provoz lanová dráha. I přesto však...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Tramvaje nepojedou na jih Prahy, výluka omezí provoz už od Podolské vodárny

Na jaře se otevře Dvorecký most.

Cestující v Praze musí od soboty počítat s dalším omezením tramvajové dopravy. Z důvodu napojení Dvoreckého mostu a prací na tramvajové trati bude obousměrně přerušen provoz v úseku Podolská vodárna...

Vraždil mladé ženy a bylo mu 16. Metoda Markovič rozkrývá případ spartakiádního vraha

Trojnásobný vrah Jiří Straka (v popředí) při rekonstrukci vraždy. Po zadržení...

Dlouho očekávaná šestidílná minisérie o dopadení spartakiádního vraha začíná už dnes. Seriál Metoda Markovič: Straka navazuje na předchozí nebývale úspěšný počin režiséra Pavla Soukupa, věnovaný...

Komplikací byly úzké prostory. Zraněný jeskyňář nám ale pomáhal, líčí záchranář

Jiří Buček je profesionálním hasičem, jehož koníčkem je speleo záchranářství....

Hlavní komplikací při záchraně zraněného jeskyňáře, který v sobotu při průzkumu uvázl přibližně 60 metrů pod zemí, byly úzké prostory. Do akce se zapojily desítky hasičů, ale také další odborníci....

11. ledna 2026  16:02,  aktualizováno  16:02

V hradeckém kraji o víkendu lyžovaly tisíce lidí,na sjezdovkách je až metr sněhu

ilustrační snímek

V Královéhradeckém kraji vyrazily o víkendu za lyžováním navzdory mrazivému počasí tisíce lidí. Lyžařská střediska hlásí skvělé podmínky, na sjezdovkách je...

11. ledna 2026  14:19,  aktualizováno  14:19

Osobní vlak v Praze srazil ženu, provoz mezi Smíchovem a Radotínem stál

V Praze-Libni dnes dopoledne osobní vlak projel návěstidlo zakazující jízdu....

Osobní vlak v neděli odpoledne srazil a usmrtil nedaleko Barrandovského mostu v Praze ženu. Z vlaku bylo evakuováno 130 pasažérů. Provoz na trati mezi Smíchovem a Radotínem byl poté hodinu a půl...

11. ledna 2026  15:02,  aktualizováno  15:31

Jak fotograf Ladislav Sitenský dostal v roce 1935 pokutu za běh po Václaváku

Ladislav Sitenský fotografoval nejen československé letce v Anglii během 2....

Taky jste se posmívali Slovákům, když se nedávno rozhodli zavést „rychlostní limit“ pro chodce? Sociální sítě a vůbec celý internet se na tom loňský podzim vyřádily. Přitom to není nic nového. Už za...

11. ledna 2026,  aktualizováno  15:18

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Biatlon v Oberhofu 2026: Na skvělou českou štafetu mužů navázaly také ženy

Vítězslav Hornig běží stíhací závod v Le Grand Bornand.

Světový pohár v biatlonu se po vánočních svátcích a Novém roce vrací. A to do německého Oberhofu. Dnešek opět patří biatlonu, podívejte se v kolik vyjedou čeští biatlonisté.

11. ledna 2026  15:15

Dálnice D2 byla před křižovatkou s D1 uzavřená. Už se jezdí v obou směrech

Demolice mostu nad dálnicí D2. (10. ledna 2026)

Dálnice D2 před křižovatkou s dálnicí D1 v Brně je po bourání mostu znovu průjezdná, a to v obou směrech. Informovalo o tom Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) ČR. Původně měl být směr na Bratislavu...

11. ledna 2026  11:32,  aktualizováno  15:09

Slovenská stopa nevyšla. Ani po roce se neví, kdo je oběšená z dětského hřiště

Policie pátrá po totožnosti neznámé ženy.

Kriminalistům se ani po roce nepodařilo ztotožnit ženu, která se loni v lednu oběsila na dětském hřišti v pražských Strašnicích. V bezvýsledném pátrání přinesla první možné indicie spolupráce s...

11. ledna 2026  14:02,  aktualizováno  14:02

Při dopravní nehodě osobního vozidla u Chromče na Šumpersku zemřel člověk

ilustrační snímek

Při dopravní nehodě osobního vozidla u obce Chromeč na Šumpersku dnes zemřel člověk. ČTK to řekla policejní mluvčí Petra Vaňharová. Nehoda se stala na silnici...

11. ledna 2026  12:05,  aktualizováno  12:05

Horská služba důrazně nedoporučuje hřebenové túry v Krkonoších

Návštěvníci odpočívají na zasněžené Sněžce. (11. listopadu 2023)

Pocitová teplota na Sněžce klesající k mínus 28 stupňům, viditelnost blízká nule a nárazy větru přesahující sto kilometrů v hodině. Krkonoše v neděli ukazují drsnou tvář, horská služba přitom důrazně...

11. ledna 2026  13:12,  aktualizováno  13:12

Konec gigafactory v Dolní Lutyni? Babiš projekt odmítl, chce tam jinou investici

Videoposelství Andreje Babiše (11. ledna 2026)

Premiér Andrej Babiš definitivně zamítl stavbu továrny na baterie v Dolní Lutyni s ohledem na odpor místních, který vyjádřili jak ve veřejných debatách, tak v referendu. Místo toho plánuje investice...

11. ledna 2026  12:12,  aktualizováno  12:52

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Při dopravní nehodě na Šumpersku zemřel člověk, provoz na silnici I/11 byl omezený

ilustrační snímek

Při dopravní nehodě osobního vozidla u obce Chromeč na Šumpersku v neděli zemřel jeden člověk. Nehoda se stala na silnici první třídy I/11, která kvůli tomu byla nejdříve oboustranně uzavřená,...

11. ledna 2026  12:42,  aktualizováno  12:42

CATL otevírá v Rijádu největší poprodejní zařízení pro trh s novými energiemi na Středním východě

11. ledna 2026  11:32

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.