Komplikací byly úzké prostory. Zraněný jeskyňář nám ale pomáhal, líčí záchranář

Na místě bylo několik různých týmů. Jak jste si rozdělili práci?
Jednalo se o sestavu, kterou pro podobné případy nacvičujeme. Účastnili se hasiči, záchranná speleologická služba a také jeskyňáři se zaměřením. V tomto případě jsme využili kolegy a kamarády, kteří umí mikrostřílení a rozpojování hornin, čímž nám uvolnili stěny jeskyně takovým způsobem, aby nebyly zplodiny hoření.
Jak bylo náročné se k muži dostat?
Zásah byl náročný, protože je jeskyně úzká. Při prvotním nástupu musel první tým, který se stará o zraněného člověka, překonat opravdu úzké prostory a to i s velkým množstvím vybavení. To bylo totiž potřeba, abychom udrželi zraněného v teple a poskytli mu první pomoc.
Hned za nimi se rozjela akce, při které jsme za pomoci těch tří skupin začali rozšiřovat jeskyni od vchodu. Důvodem bylo, aby ti, co procházeli za námi, už mohli lézt větším prostorem. To nejužší nás čekalo na konci jeskyně. I přes všechno úpravy to byl stále náročný transport.
Ačkoliv byl muž zraněný, podle mnoha vašich kolegů při transportu pomáhal. Jak konkrétně spolupracoval?
Většinu toho času nebyl ani v nosítkách, protože prostory jeskyně neumožňují transportovat dva metry dlouhá nosítka. Skoro celou dobu byl proto v postroji, takovém v podstatě korzetu. A pořád jsme ho museli za jeho velké pomoci pozvedávat, protlačovat a mít na sobě. Tímhle způsobem jsme ho dostávali ven.
