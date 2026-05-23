Jihomoravská koupaliště zahajují sezonu, některá se otevírají tento víkend

Některá venkovní koupaliště v Jihomoravském kraji se chystají na první návštěvníky. Díky pěknému počasí se dnes otevře část venkovního areálu v Aqualandu Moravia u Pasohlávek na Brněnsku. Příští týden zahájí sezonu některá koupaliště v Brně a na otevření se chystá i opravované břeclavské koupaliště. Pracovníci se před zahájením koupací sezony věnují například čištění bazénů nebo údržbě zeleně okolo nich, řekli ČTK zástupci koupališť.
"Přípravy venkovní části akvaparku jsou v plném proudu a jsme připraveni už o květnových víkendech otevřít tři venkovní bazény, mezi nimi i oblíbené mořské vlnobití. Celý letní areál pak naplno otevřeme o červnových víkendech, a to za výhodnější mimosezonní cenu," uvedl ředitel Aqualandu Moravia Tomáš Svoboda. Po 15 letech se dnes otevírá také koupaliště v Rosicích na Brněnsku. Poslední dva roky ho dělníci opravovali.
Některá brněnská koupaliště zahájí sezonu příští týden, jedním z prvních bude koupaliště Dobrák v Králově Poli, které otevře v pondělí. Na otevření v úterý 26. května chystali pracovníci v uplynulých dnech i bazén na Kraví hoře, který spravuje městská část Brno-střed. "Původně bylo v plánu, že koupaliště otevřeme 1. června. Vzhledem k příjemnému počasí a poptávce návštěvníků jsme venkovní bazény zprovoznili už nyní. Před začátkem provozu podstoupil areál kompletní údržbu," řekl místostarosta městské části Brno-střed Roman Kotěra (ODS). Lidé si na Kraví hoře zaplavou za stejnou cenu jako loni.
Od soboty 30. května si lidé zaplavou i na brněnských koupalištích Riviéra a Zábrdovice. "Bazény otevřou každý den od 9:00 do 20:00, samotný areál na Riviéře bude otevřený do 21:00 hodin. Vstupné se nemění. Na Riviéře vyjde celodenní vstup na 320 korun, v Zábrdovicích na 210 korun, děti a senioři mají zlevněné vstupné. Ve 13:00, 15:00 a 17:00 lze využít výhodné vstupné,“ uvedl Martin Lísal, mluvčí městské společnosti Starez-sport, která koupaliště spravuje.
Na začátek sezony se chystá i městská plovárna ve znojemské Louce, návštěvníci si venkovní bazén užijí poprvé příští pátek. "Teď už se bazén nahřívá, ještě počkáme na rozbory z hygieny, a pokud budou v pořádku, otevřeme," uvedla správkyně sportoviště Jana Rejzková.
Přípravy na otevření koupaliště jsou v plném proudu i v Břeclavi. Na návštěvníky od července čekají opravené bazény. "Máme je napuštěné, už se braly vzorky. Dodělávají se závlahy, budeme pokládat travní koberce, dokončuje se bufet a parkoviště," řekl místostarosta Břeclavi Jakub Matuška. Město opravuje i krytý bazén, podle Matušky by se měl otevřít příští rok v březnu.