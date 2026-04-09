Jihomoravská ODS chce na postu radního pro životní prostředí Rostislava Koštiala

Krajští zastupitelé Občanské demokratické strany (ODS) navrhnou, aby se radním pro životní prostředí stal dosavadní zastupitel Rostislav Koštial (ODS). Po dnešním jednání zastupitelského klubu ODS o tom novináře informoval regionální manažer Michal Pátek. Životnímu prostředí a energetice se do konce března věnoval Karel Podzimek, ten však jako radní rezignoval, když vyšlo najevo, že přišel o řidičský průkaz kvůli řízení pod vlivem alkoholu.
Koaličním partnerům také zastupitelé ODS navrhnou, ať energetiku dostane na starost jihomoravský radní pro investice David Grund (ODS). Grund je nyní dočasně pověřen správou životního prostředí a energetiky místo Podzimka. Změny musí ještě schválit krajští zastupitelé.
"Rostislav Koštial je odborník v oblasti životního prostředí a zemědělství, kterému se systematicky věnuje již řadu let. Věříme, že díky svým zkušenostem a odbornosti naváže na dosavadní práci a přinese nové impulzy do řešení aktuálních výzev," řekl předseda jihomoravské ODS Jiří Crha.
Koštial je krajským zastupitelem a zároveň zastupitelem v Mikulově na Břeclavsku. V letech 2018 až 2024 byl senátorem v obvodu Břeclav. "Velmi si vážím projevené důvěry. Oblast životního prostředí považuji za klíčovou pro budoucnost našeho kraje a chci se zaměřit zejména na udržitelný rozvoj, ochranu přírodních zdrojů a efektivní spolupráci s obcemi i odbornou veřejností," uvedl Koštial.
Koalici v Jihomoravském kraji tvoří Spolu se Starosty pro jižní Moravu, dohromady mají 35 ze 65 mandátů.