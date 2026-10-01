Jihomoravská policie hlídá příjezd účastníků tuningového srazu

Jihomoravští policisté kvůli očekávanému příjezdu účastníků celoevropského srazu tuningových vozidel od rána monitorují hlavní příjezdové trasy do České republiky z bývalých hraničních přechodů. Vyhodnocují pohyb aut směřujících na české území. Na policejním webu o tom dnes informoval mluvčí David Chaloupka. V Praze a Brně se má 2. a 3. října uskutečnit ilegální sjezd až tisíců tuningových aut "Europe illegal season end 2026".
Pod zvýšeným dohledem policie na jihu Moravy jsou především dálnice D1, D2 a další významné silniční tahy na jižní Moravě. Největší nápor aut projíždějících přes Jihomoravský kraj směrem do Prahy očekává policie v pátek. V Praze pak budou nasazeny stovky policistů. Mluvčí pražské policie Jan Daněk upozornil, že akce může zkomplikovat dopravu. "Je možné, že budeme muset dělat i nějaké uzavírky," řekl ČTK. Vyzval řidiče, aby nejezdili do hlavního města, pokud to není nutné.
V sobotu se podle dosavadních informací mají účastníci akce přesunout do Brna. "Pod dohledem budou kromě hlavních komunikací také odpočívky, čerpací stanice a další místa, kde lze předpokládat krátkodobé shromažďování účastníků," uvedl Chaloupka.
Policisté se zaměří na bezpečnost silničního provozu a dodržování předpisů. "Chceme důsledně řešit jednání, které ohrožuje ostatní účastníky silničního provozu nebo narušuje veřejný pořádek. To se týká například nepovolených závodů, nebezpečných jízdních manévrů, blokování komunikací či nebezpečných neschválených úprav vozidel," uvedl vedoucí jihomoravských dopravních policistů Marek Kalousek.
Mluvčí policejního prezidia Jozef Bocán v úterý informoval, že policie kvůli srazu speciálně upravených vozů připravuje rozsáhlé bezpečnostní opatření, které se dotkne téměř celé České republiky. "Tato akce se v minulých letech uskutečnila i v jiných evropských zemích a její konání bylo vždy spojeno s rozsáhlým a zásadním ohrožováním bezpečnosti silničního provozu a veřejného pořádku," uvedl Bocán. Účastníci podle něj organizovali nelegální závody, cíleně blokovali dálnice i další silnice, snažili se blokovat policejní auta, kradli dopravní značení a používali pyrotechniku.
Policie proto podle Bocána nasadí v období sjezdu policisty ze všech dálničních oddělení, krajských oddělení silničního dohledu, dopravních inspektorátů územních odborů nebo vozidla z celorepublikového Speciálního oddělení dohledu Čechy a Morava. V terénu budou také hlídky mobilní jednotky cizinecké policie. Ze vzduchu bude situaci monitorovat podle Bocána vrtulník s termovizí, policie zapojí i drony. Pro případ zásadního narušování veřejného pořádku budou v pohotovosti i policisté ze speciálních pořádkových jednotek a pro případné rychlé posouzení použité pyrotechniky i znalec.